Savonrannan vanha terveysasema uudelle omistajalle – Suunnitteilla näyttelyjä ja kokoontumistiloja

0

Savonranta-seura päätti syyskokouksessaan, että se ostaa kirkonkylässä sijaitsevan vanhan terveysaseman talon. Savonlinnan kaupungin omistaman kiinteistön rakennuksesta Savonranta-seura maksaa yhden euron hinnan ja samalla kaupunki ja seura tekevät vuokra-sopimuksen terveysaseman tontista.

Tontin vuokraamisesta tehdään 25 vuoden sopimus, jossa vuosivuokra on 106,20 euroa elinkustannusindeksiin sidottuna. Kauppaan sisältyy sähkö- ja vesiliittymä.

Teknisen lautakunnan laatimassa sopimuksessa kaupunki edellyttää, että vuokra-alueen ja sillä olevan rakennuksen on oltava yleishyödyllisessä käytössä.

Kaupunki on yrittänyt pitkään myydä tarpeettomaksi jäänyttä rakennusta ja Savonranta-seura haluaa toimillaan turvata, että kirkonkylän yleisilmeen kannalta tärkeää rakennusta ei jätetä kylmilleen rapistumaan.

Kotiseutuseura aikoo käynnistää hankkeen, jonka myötä vanhaa terveystalon rakennusta remontoidaan uutta käyttötarkoitusta vastaavaksi. Talosta on aikomus tehdä Savonranta-talo, joka toimii kokoontumistilana paikkakuntalaisille ja johon sijoittuu pysyväisnäyttelyjä.

– Näyttelyjä koostetaan esimerkiksi Savonrannan historiasta ja merkkihenkilöistä, kuten A.O. Väisäsestä, Tauno Yliruusista ja Elsa Koposesta, kertoo hankehakemusta valmisteleva Jaana Tyrmi.

Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 130 vuotta A.O. Väisäsen syntymästä, joten Savonrannalla syntynyt ja vaikuttanut kansanmusiikin professori on hyvin ajankohtainen hahmo ensi vuonna.

Jaana Tyrmi valittiin uutena Savonranta-seuran johtokuntaan ja hän ottaa vetovastuun hankkeesta, mikäli se toteutuu. Rahoitushakemus Piällysmies ry:lle lähtee pian vuodenvaihteen jälkeen.

– Hankkeen tarkoituksena on edistää Savonrannan matkailu- ja elinkeinotoimintaa eli haluamme pitää valot maaseudulla, Tyrmi valottaa.

Vanhan terveysaseman rakennukseen on kaavailtu näyttelyjen lisäksi työtiloja taiteilijoille, joita kutsuttaisiin Savonrannalle viettämään aikaansa taiteilijaresidenssi-ajatuksella.

– Pitäjässä on tyhjiä kiinteistöjä, joille saisimme näin käyttöä, Tyrmi sanoo.

Savonranta-seura suunnittelee myös mehuaseman perustamista vanhan terveysaseman talon entisiin hammaslääkärin tiloihin. Mehuaseman ylläpidolla seura suunnittelee keräävänsä varoja toimintaansa.

Piällysmies ry:lle lähetettävän hankehakemuksen budjettia Savonranta-seura ei vielä avaa.

– Se tarkentuu hankehakemuksen valmistuessa, Jaana Tyrmi sanoo.

Viime viikolla pidetyssä syyskokouksessaan Savonranta-seura valitsi puheenjohtajana jatkamaan Matti-Pekka Parkkisen ja johtokunnan uudeksi jäseneksi Jaana Tyrmin. Johtokunnan muut jäsenet ovat Ulla Lindell, Anna-Mari Käyhkö, Seppo Kosonen, Esko Suomalainen, Pekka Lindholm, Erkki Hirvonen, Aila Wägar.