Puoli miljoonaa ydinnäyttelyn uudistamiseen – kävijöitäkin Lustossa tänä vuonna noin 42 000

Suomen Metsämuseo Lustolle myönnettiin viime viikolla 500 000 euron apuraha vuorovaikutteisen, valtakunnallisen ydinnäyttelyn toteuttamiseen.

Suomen Kulttuurirahaston hallitus myönsi Museovisio-apurahaa kymmenelle museolle eri puolille Suomea.

Yhteensä museoiden uudistustyöhön ohjattiin kolme miljoonaa euroa 100 000 ̶ 500 000 euron suuruisina myöntöinä.

Kulttuurirahaston erityisasiantuntija Johanna Ruohonen toteaa tiedotteessa, että apurahoituksella haluttiin haastaa museoita uudistamaan toimintaansa yhä kiinnostavammaksi ja elämyksellisemmäksi, samaan aikaan kuitenkin tiedonvälityksen tehtävästään tinkimättä.

Lusto sai ainoana museona täyden mahdollisen tukisumman.

– Apurahoja haki noin 60 museota. Suurimman tuen saaminen viestii siitä, että olemme aidosti alan etujoukoissa ja suunnitelmamme ovat uskottavia ja toteuttamiskelpoisia, toteaa Luston johtaja Pekka Äänismaa ylpeänä museon toimijoista ja siellä tehdystä pitkäjänteisestä työstä.

Rahoitus mahdollistaa keskittymisen laajaan ydinnäyttelyuudistukseen vuosina 2020–2023.

Kaikkiaan Lusto panostaa näyttelymediansa vaikuttavuuteen noin miljoona euroa.

Äänismaa toteaa, että apuraha laittaa uudistustyöt täydellä painolla vauhtiin.

– Jo aiemmin syksyllä teimme päätöksen, että lähivuosina perusnäyttely tullaan uudistamaan. Suunnittelutyötä on täten ennakoivasta aloitettu ja se jatkuu osallistavassa hengessä.

Päätöksen myötä uudistuksen aikataulukin on tarkentunut.

– Tällä hetkellä näkemys on, että uudistettu näyttely voitaisiin avata Lustossa toukokuussa 2022; verkkosisältöjen osalta mahdollisesti vähän myöhemmin.

Äänismaa muistuttaa näyttelytoimintaa nähdään museossa normaaliin tapaan ennen suurta uudistusta.

– Esimerkiksi uusia erikoisnäyttelyitä on luvassa entiseen tapaan.

Uudistuvan ydinnäyttelyn läpileikkaavana teemana on ihmisen ja metsän välinen suhde.

– Tapa suhtautua metsiin ja käyttää niitä on kuitenkin koko 2000-luvun ajan ollut uudenlaisessa muutoksessa.

Nyt rahoitetun Ytimessä-hankkeen tavoitteena on tuottaa laaja, yhteiskunnallista ymmärrystä lisäävä, inspiroiva ja elämyksellinen ydinnäyttely.

Hankkeen kerrotaan vastaavan museon käyttäjien ajankohtaisiin tarpeisiin esimerkiksi tarjoamalla työkaluja metsä- ja ilmastonmuutoskeskustelun ymmärtämiseen.

Lisäksi konsepti uudistaa museoalaa kotimaisesti ja kansainvälisesti.

Näyttelyuudistuksen suhteen Museovisio-apuraha antaa tukevan pohjan, mutta lisärahoituksen suhteen tehdään edelleen töitäkin.

Äänismaa sanoo, että digitaaliset sisältöratkaisut tulevat olemaan keskeinen osa uutta näyttelyä.

– Niillä on tietty oma hintansakin.

Äänismaa huomauttaa myös siitä, että tuki menee täysimääräisesti uudistustyöhön. Perusrahoituksen säilyminen on siis yhä elintärkeää.

Vuoden alusta voimaan astuva uudistettu museolaki tuonee siihenkin Luston osalta vakautta.

Marraskuussa saatiin päätös siitä, että Lusto toimii jatkossa valtakunnallisena vastuumuseona. Aiemmin Lusto oli valtakunnallinen erikoismuseo.

– Vastuumuseo-päätös on toistaiseksi voimassa oleva, eli periaatteessa asema ja rahoitus on aika pitkälle turvattu.

Kävijämäärät hyvässä kasvussa

Kulunut vuosi on ollut Lustolle menestyksekäs myös kävijöiden osalta. Pekka Äänismaa sanoo, että koko vuoden kävijämäärä tulee olemaan ainakin 42 000, mahdollisesti hieman enemmänkin. Vuonna 2018 Lustossa vieraili noin 33 500 kävijää. Kasvua on siis noin 10 000 kävijän verran.

– Näihin lukemiin päästään nyt ensimmäistä kertaa tällä vuosituhannella. Vain 90-luvun avausvuodet ovat vielä omassa luokassaan Luston kävijämäärien osalta, Äänismaa toteaa.

Kasvua on ollut kaikissa kävijäryhmissä. Kotimaisten ja ulkomaalaistenkin osuudet ovat kehittyneet tasaisesti. Äänismaa huomauttaa, että kasvua on ollut pääsesongin eli kesän ulkopuolellakin paljon.

– Sesonki tuntui nyt jatkuvan selvästi pidempään.

Kiinnostus museoita kohtaan on ollut valtakunnallisesti kasvussa ja Lustokin lienee saanut osansa siitä.

– Lisäksi Punkaharjun ja Saimaan alueen tunnettavuus on kasvanut ja varmasti omassakin markkinoinnissa on onnistuttu, Äänismaa arvioi kasvun taustoja.