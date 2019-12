Lukijan mielipide: Case Kittee

0

Olen seurannut kauhulla ja erittäin harmistuneena Kiteen kaupunginhallituksen puheenjohtajan viimeaikaisia ulostuloja eri tiedotusvälineissä. Uskoisin tietäväni jotakin kokonaistilanteesta, koska jouduin puheenjohtajaksi selvitystyöryhmään, joka selvitti mahdollista kaupunginjohtajan epäasiallista käyttäytymistä. Olen joutunut seuraamaan ja perehtymään asioihin laajalla rintamalla ja meillä oli käytössämme erittäin ammattitaitoinen ja kokenut ulkopuolinen selvittäjä.

Viimeaikoina myös henkilöstö on tullut näyttävästi julkisuuteen ja esille asian tiimoilta. Minun täytyy todeta vanhan sanonnan mukaisesti sellainen itsestäänselvyys, joka varmasti on jo jokaisen asioita seuraavan tiedossa, ettei savua ole ilman tulta. Henkilöstön ulostuloissa, kysymyksessä on varmasti viimeinen keino pyytää apua.

Tapaan työssäni ympäri Suomen henkilöitä, jotka ovat altistuneet huonolle johtamiselle ja sairastuneet. Minulla on kirkkaana mielessäni erään henkilön tarina, kuinka hän menetti vaimonsa masennukselle ja lopulta itsemurhalle, työpaikkakiusaamisen seurauksena. Voin siis todeta olevani asenteellinen, kun puhutaan huonosta johtamisesta, mutta minulla ei ole tarvetta olla asenteellinen henkilöitä kohtaan.

Esa Lahtela on ajanut Kiteen kaupungin henkilöstön pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen, koska hän esimiehen esimiehenä ja ylimpänä työnantajanedustajana on valinnut vahvan asenteellisuuden ja suorastaan hyökännyt henkilöstöä ja joitakin luottamushenkilöitä kohtaan. Hän on toimillaan vaikeuttanut asian puolueetonta selvittämistä ja tuonut kaupungille tarpeettomasti ikävää julkisuutta.

Minun silmissäni Esa Lahtela on menettänyt toiminnallaan luottamuksen. Muun kaupunginhallituksen luottamuksen puntaroin, saatuani tietoon heidän tekemänsä päätökset asian jatkokäsittelyn tai sen hautaamisen suhteen.

Marko Koskinen PS

Selvitystyöryhmän pitkäaikaisin puheenjohtaja

ja Kiteen PS valtuustoryhmän puheenjohtaja