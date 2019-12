Iso lahjoitus Kerimäellä – perhepäivähoitolapset saivat uusia leluja ja liikuntavälineitä

0

Perhepäivähoidossa olevilla lapsilla on Kerimäellä nyt käytettävissä tukku uusia leikki- ja liikuntavälineitä. Joulun alla lahjoitettu noin kahden tuhannen euron arvoinen lelu- ja välinepaketti saatiin kasaan paikallisten yritysten hyväntekeväisyyskeräyksellä, jonka koordinoi Jarmo Mutikainen.

Viime keväänä Mutikainen puuhasi paikallisten yritysten tuella urheiluvälineitä Kerimäen esi- ja alakoululaisille. Nyt kohteeksi valikoituivat perhepäivähoidon lapset.

– Kahvipöytäkeskusteluissa Jamon kanssa mietittiin, mihin yhteiseen hyvään tukea voisi ohjata. Tämähän on tulevaisuuteen sijoittamista, sanoo suurimman, tuhannen euron lahjoituksen tehneen Ram-Mark Oy:n yrittäjä Raimo Silvennoinen.

Mutikaisen kaverina tavaroiden keräämisessä oli Tiia Mielonen, jonka äiti toimii perhepäivähoitajana. Hoitajilta tuli lista tarvittavista tavaroista.

Lahjoitusta olivat vastaanottamassa perhepäivähoitajista Irma Mielonen Toroppalasta ja Eija Luoto Anttolasta sekä perhepäivähoidon ohjaajat ja päiväkodin johtajat Hannele Taavitsainen Anttolasta ja Riitta Herranen kirkonkylästä.

– Että vielä löytyy tuollaisia ihmisiä. Kiitos, tavarat tulevat todella tarpeeseen, kiittelivät hoitajat.

Perhepäivähoitajien on normaalisti hankittava leikkivälineet kustannuskorvauksella, josta pitää kattaa kaikki muutkin kulut.

Perhepäivähoidon osuus päivähoidosta on pienentynyt takavuosista vauhdilla. Anttolassa on vielä neljä hoitajaa, joilla on hoidossa 17 lasta. Kirkonkylässä on enää kaksi kunnallista hoitajaa, joilla on kahdeksan lasta. Lisäksi on yksi yksityinen työssä oleva hoitaja.

Viimeisille hoitajille hoidettavia on vielä riittänyt, vaikka ammattikunta onkin hiipumassa. Perhepäivähoitoon ohjautuminen lähtee yleensä vanhempien halusta. Lapset ovat 1-5 -vuotiaita.

– Pieni lapsi halutaan pieneen ryhmään ja kodinomaiseen ympäristöön, sanoo kolmisenkymmentä vuotta perhepäivähoitajana toiminut Eija Luoto.

Hyväntekeväisyyskeräystä tukivat Ram-Markin lisäksi Suopursu, Kerimäen Osuuspankki, Kerd, Carlson, Motonet ja Subway.