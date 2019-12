Punkaharjun Leijonilla joulutapahtumat lauantaina ja maanantaina

0

Punkaharjun Leijonat järjestää perinteisen Joulutapahtuman Punkasalmella tulevana lauantaina ja maanantaina klo 10-18.

K-market Kruunun ja S-Market Harjun pihassa lauantaina 21.12.2019 ja

maanantaina 23.12.2019 klo 10-18.

Soppatykillinen joulupuuroa tarjotaan lauantaina 21. joulukuuta K-Market Kruunun pihassa ja maanantaina 23. joulukuuta S-Market Harjun pihassa.

Puurotarjoilu alkaa klo 11 ja päättyy klo 15 tai kun ”kattila” on tyhjä.

Molemmissa paikoissa on myyntitiski, jolla on tarjolla lyhteitä, saunavastoja, Leijona-muikkuja, Leijona-sinappia ynnä muita tuotteita. Leijonat tuovat paikalle myytäväksi myös 60 kappaletta joulukuusia, jotka(tarvittaessa kuljetetaan kotiin taajama-alueelle. Kuuset toimitetaan tapahtuman jälkeen 23.12.

Joulutapahtuman tuoton Leijonat jakavat lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen Punkaharjun alueelle.