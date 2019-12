Omat perinteet arvokkaita

0

Pitkä syksyn pimeä taival alkaa olla takana ja joulu valoineen, lauluineen ja tunnelmineen käsillä. Tänä vuonna suuri osa työtä tekevästä kansasta saa nauttia pitkästä jouluvapaasta pyhien osuessa sopivasti keskelle viikkoa. Yrityksiä ja liike-elämää pitkä joulutauko ei välttämättä palvele, mutta työssäkäyville vapaapäivät ovat mieleen ja yleensä tarpeenkin.

Joulu, niin hieno juhlapyhä kuin onkin, voi tuottaa stressiä ja ylimääräistä vaivaa tavanomaisen arjen kiireen päälle. Erityisesti lapsiperheelliset ovat kovilla joulun alla täydellistä joulutunnelmaa valmistellessaan.

Ylenpalttinen siivoaminen ja joulua edeltävä valmistelu ei välttämättä ole hieno ja säilyttämisen arvoinen perinne, mutta joistakin perinteistä on ihan hyvä pitää kiinni. Kuluvana syksynä on julkisuudessa keskusteltu koulun päättäjäisiin liittyvistä perinteistä ja päättäjäisten uskonnollisesta sisällöstä. Kuuluuko koululaisten käydä kirkossa syyslukukauden päätteeksi ja sopiiko jouluevankeliumi koulun päättäjäisohjelmaan?

Käytäntöjä haetaan parhaillaan ja paikkakuntakohtaisia, ehkä koulukohtaisiakin eroja näyttää olevan.

Koulujen päättäjäisiin liittyvät käytännöt eivät ole merkityksettömiä asioita. Perinteiden vaalimisella ja kaikkia kansankerroksia yhdistävillä tapahtumilla luodaan yhteisöllisyyttä, jatkuvuutta ja ylläpidetään kulttuuria. Maailma on globaali ja ihmiset etsivät uusia asuinsijoja kuten ovat aina tehneet. Lisääntyvä maahanmuutto voi rikastuttaa kulttuuriamme, mutta omat tavat ja perinteet ovat siitä huolimatta säilyttämisen arvoisia. Niistä ei tarvitse luopua, vaikka toivotammekin maahanmuuttajat tervetulleiksi.

Merja Kuuramaa