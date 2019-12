Enonkoskella joulu-kuhinat lauantaina – yrittäjävalinnat julkistetaan

0

Enonkosken joulukuhinat vietetään lauantaina perinteisin menoin. Myynti- ja esittelypaikkoja on myyty yli 40, joten tarjonta on monipuolista.

Paistoksia ja käsitöitä on runsaasti tarjolla. Vaikka joulumyyjäisissä ollaan, niin esimerkiksi kevätkääryleitä on kaupan, kuten viime vuonnakin.

Kuhinat järjestää Enonkosken yrittäjäyhdistys, jonka puheenjohtaja Sami Heikkinen kertoo, että vielä on mahdollista varata paikka Kuhinoilta, joten todennäköisesti valikoima vielä täydentyy.

Aamupäivällä Kirsin talli järjestää talutusratsastusta kuhinapaikan pihamaalla, jossa myydään myös makkaraa.

Kaupankäynnin välissä kuhinoilla on mahdollista istahtaa kahville tai puurolle, jota myyvät koulun seiskaluokkalaiset. Laulamaankin pääsee, sillä säestetty yhteislaulu kuuluu kuhinoiden ohjelmaan joka vuosi.

Puolenpäivän maissa julkistetaan Enonkosken vuoden yrittäjä. Samalla julkistetaan myös vuoden nuori yrittäjä, joka valittiin nyt ensimmäistä kertaa.

Yrittäjäyhdistys ja Lions Club Enonkoski järjestävät joka toinen vuosi koululla yrittäjyyskilpailun, jonka voittajalle annetaan rahapalkinto. Kilpailu pidettiin syksyllä teemalla ”Mitä Enonkoskella voisi yrittää”. Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnatun kilpailun voittaja julkistetaan muiden yrittäjä-palkintojen julkistamisen ohessa.

Joulukuhinat on yrittäjäyhdistykselle vuosittain iso ponnistus ja tapahtumasta on muodostunut suosittu, joka vetää yleisöä oman paikkakunnan ulkopuoleltakin. Runsasta yleisömäärää toivotaan paikalle myös tänä vuonna.

Enonkosken joulukuhinat liikuntatalolla lauantaina 21.12 klo 10-14.