Sosteri lähtee mukaan Savonlinna City Run -tapahtumaan ja haastaa muut Savonlinnan seudun julkisorganisaatiot mukaan

0

Sosteri Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä haluaa innostaa oman henkilöstön säännölliseen juoksuharrastukseen. Tavoitteena kohentaa kuntoa, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia. Samalla Sosteri haastaa muut julkisen sektorin toimijat mukaan Savonlinna City Run -tapahtumaan, joka järjestetään ensimmäistä kertaa 6.6.2020 Savonlinnassa.

Reitti vaihtoehdot ovat puolimaraton 21,0957 km ja Savonlinna-Tusina noin 12 kilometriä. Sosteri on tapahtumassa mukana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta, alan asiantuntijaorganisaationa.

– Hienoa on saada uusi tapahtuma Savonlinnaan, joka avaa samalla kesän. Tällä saa myös hyvän vauhdin kevään ja kesän treeneihin. Meillä omana tavoitteena on saada mahdollisimman moni sosterilainen mukaan ja tätä kautta innostumaan säännöllisestä liikunnasta, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoo. Haluamme haastaa mukaan muut julkisen sektorin toimijat, nimenomaan terveyden ja työhyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, Peitsaro jatkaa.

Sosterilaisille houkuttimena on täysin ilmainen juoksukoulu. Juoksukoulun suunnittelee Sosterin projektipäällikkö Juuso Kautonen. Tavoitteena on, että Sosterista saadaan 10-hengen ryhmiä yhteensä 3-4 kappaletta. Ryhmät porrastetaan lähtötason mukaan. Panu Peitsaro ja Juuso Kautonen ovat sitoutuneet juoksukouluun ryhmien vetäjiksi, lisäksi mukana ovat loistavat fysioterapeutit Miia Kierikki-Malinen, Heidi Sallinen ja Eetu Lietzén.

– Minä otan sellainen porukan, jotka haluaa yrittää selviytyä 12 kilometristä. Tavoitteena on, että matkan pystyy vetämään läpi hölkäten, Peitsaro sanoo.

– Minulla on tavoitteena ryhmän kanssa se, että puolimaratonista tullaan kunnialla maaliin, Kautonen sanoo.

Ilman aiempaa juoksukemusta on puolessa vuodessa mahdollista nostaa kuntoa niin, että 12 kilometriä on mahdollista hölkätä kesän alussa läpi, vakuuttaa Juuso. Puolimaratonille hyvä lähtötaso on se, että jaksaa jo hölkätä noin 10 kilometriä.

– Ennen kaikkea pyrimme luomaan kannustavan ilmapiirin omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, Peitsaro sanoo.

Sosterissa on käytössä e-Passi, jota henkilöstö voi käyttää tapahtuman esimerkiksi tämän tapahtuman osallistumismaksuun. Juoksukouluun osallistuminen ei sido osallistumista juoksutapahtumaan tai tapahtuman saa luonnollisesti valita itse, mutta huipennus on hieno olla.