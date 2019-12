Joulutulet syttyvät perjantaina Punkaharjullakin

0

Maaseutunuorten perinteiset joulutulet tervehtivät menoliikennettä ja kiittävät kuluttajaa perjantaina 20. joulukuuta. Joulutulet on sytytetty Etelä-Pohjanmaalla ensimmäisen kerran jo 1990-luvun alussa, ja nykyisin tulet syttyvät ympäri Suomen. Tämän viikon perjantaina alkuillan aikana maaseutunuorten joulutulet sytytetään yhteensä yli 80 paikkakunnalla, muun muassa Punkaharjulla.

Maaseutunuoret haluavat kiittää kuluttajia joulutulilla siitä, että niin juhlassa kuin arjessakin valitaan ruokapöytään puhdasta, turvallista ja korkealaatuista suomalaista ruokaa. Samalla toivotetaan teillä liikkujille turvallista matkaa joulunviettoon.

MTK-Etelä-Savon maaseutunuorten puheenjohtaja Hanna Lokonen osallistuu joulutulille oman yhdistyksensä kanssa Ristiinassa.

Aikaisemmin maatalouslomittajana toiminut Lokonen tuntee sydämen asiakseen kotimaisen ruuan puolesta puhumisen ja MTK on antanut siihen hyvän mahdollisuuden.

Kotimaisuus on iso ja asia ruokaostoksilla ja suurin osa mm. lihatuotteista tuleekin hänen pöytäänsä lähituottajilta suoraan. Kotimaisen ruuan jäljitettävyys ja puhtaus on se, minkä takia voi olla ylpeä suomalaisuudesta.