Kalkkitehdas sai saattohoitonsa – viimeiset ”mohikaanit” hoitivat Louhen tehtaan ja louhoksen sulkemisen.

0

Tunnelma on kuin villin lännen aavekaupungissa, joka on hiljentynyt kultakaivoksen ehdyttyä. Tyhjät rakennukset huokuvat pikkupakkasessa kylmyyttä. Pihojen lumenhärmässä on vain muutamat autonjäljet.

Ei olla kuitenkaan villissä lännessä eikä kyse ole kultakaivoksesta. Nordkalk Oy Ab:n kalkkitehdas ja -kaivos on vetänyt viimeiset henkosensa Kerimäen Louhella ja yhtiö sulkee portit omasta puolestaan vuodenvaihteessa.

Poltetun ja sammutetun kalkin tuotanto päättyi konkreettisesti juhannuksena, kun kalkinpolttouuni sammutettin. Sen jälkeen paikkoja on siivottu, raivattu ja tyhjennetty neljän viimeisen työntekijän ja joidenkin aliurakoijien voimin.

– Jäätiin pistämään paikat säppiin. Viimeiset työsuhteet päättyvät tämän vuoden lopussa, sanoo tuotantopäällikkö Jarmo Kautonen.

Lämmöt ovat päällä enää korjaamorakennuksessa. 1980-luvulla rakennettu noin 900 neliömetrin halli edustaa tehdasalueen tuoreinta rakennuskantaa.

Korjaamon yläkerran keittiöstä löytyvät ruokatauolta tehtaan viimeiset mohikaanit, joden kontolle saattohoito lankesi.

Hannu Nousiaiselle, Vesa Rinkiselle ja Risto Saavalaiselle kalkkitehdas on tuttu paikka. Kovilla ammattilaisilla on työkokemusta Louhen tehtaalta yhteensä lähes sata vuotta. Osaamista ja virtaa riittäisi vielä.

18-vuotiaana tehtaalle tullut Nousiainen on työskennellyt tehtaalla korjausmiehenä pisimmän siivun, 45 vuotta. Koti on parin kilometrin päässä.

– Olisi tässä voinut muutaman vuoden vielä jatkaa, sanoo 63 vuotta kesällä täyttävä konkari.

Lähettämön ja varaston hoitajana viimeksi toiminut Rinkinen on 33 työvuotensa aikana ehtinyt olla monessa mukana, kaivosta myöten.

– Tuntuu, että tämä on nyt viimein selvä peli. Maanpäälliset rakennukset menevät äkkiä pilalle, kun ne jätetään kylmäksi. Eikä joutenolo tee laitteillekaan hyvää.

Sähköasentaja Risto Saavalainen on parikymmenvuotisen uransa viimeisinä töinä asennellut kaivokseen huoltovaloja.

– Ei tämä kovin hilpeältä tunnu, ikävä homma kaikkinensa, pohtii mies.

Hannu Nousiaisen aloittaessa työuran tehdas ja kaivos työllistivät parisataa ihmistä. Kylällä oli kauppoja, pankkeja, leipomokin.

Vuosi sitten Nordkalk käynnisti Louhella yt-neuvottelut vaikean markkinatilanteen takia. Töissä oli 21 henkilöä. Tammikuussa ilmoitettiin, tuotannon päättymisestä kesällä. Työntekijät irtisanottiin. Viimeiset työsuhteet päättyvät tämän vuoden lopussa.

Tehdasalueen alasajoon on kesästä asti mahtunut monenlaista tekemistä.

– Ollaan tyhjennetty paikkoja, laitettu rautaromua liikkeelle ja tehty 900 metriä aitaa alueen ympärille. Tehdasalueelle jää kameravalvonta, sanoo Jarmo Kautonen, joka tuli kunnossapidon työnjohtajaksi vuonna 2007. Silloin työntekijöitä oli kuutisenkymmentä.

Toiminta sahasi ylös ja alas. Viimeinen ampu kaivoksessa oli vuonna 2015. Sen jälkeen Louhen uunissa alettiin polttaa Lappeenrannasta autoilla ajettua kalkkikiveä.

Vuonna 1968 käynnistynyt uuni pyöri 850 asteen keskilämmöllä huoltoseisokkeja lukuun ottamatta joulut ja juhannukset läpeensä. Alasajo oli kolmen vuorokauden prosessi.

Kalkkitehtaan mukana häviää keskeinen pala Kerimäen teollista historiaa. Kautonen on löytänyt konttorista arkistoja 1930-luvun lopulta.

– Itse totuin aikanaan yrittäjänä, että urakat alkaa ja loppuu, mutta ikänsä täällä tehneille tämä on kova paikka. Kiveä olisi vielä paljon.

Kaivos pysyy toistaiseksi kuivana

Nordkalkin yksikönpäällikkö Jouni Heinonen kertoo, että kalkkikaivos pidetään kuivana, vaikka veden pumppaus aiheuttaakin huomattavia kustannuksia. Huoltotöitä on tehty paljon, koska pumput, putket ja sähkökaapelit jäävät toimintaan.

-Kuivatus jäänee ulkopuolisen urakoijan hoitoon, joten pumppulenkkien on oltava turvallisia, sanoo Jarmo Kautonen.

Tehdasalueen rakennuksista huonokuntoisempia aiotaan purkaa. Vuodenvaihteen jälkeen on tarkoitus selvittää parempien rakennusten vuokrausmahdollisuuksia ulkopuolisille.

Kalkinpolttouunia ei ole tarkoitus purkaa pois. Maanparannuskalkkia Louhelta saa jatkossakin. Kalkinpolttoon sopimatonta sivukiveä on ”miljoonapenkassa” arviolta 800 000 tonnia. Siitä on kesästä lähtien tehnyt ja myynyt oman toimintanaan erilaisia murskeita kerimäkeläinen JTL Murskaus Oy.

Kesälahden Varmossa oleva Nordkalkin avolouhos jatkaa toimintaa tarpeen mukaan. Sielläkin ulkopuolinen urakoitsija hoitaa kausiluontoisesti kiven louhimisen ja murskaamisen.