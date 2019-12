Sami Hedberg, Kolmas Nainen ja DJ Oku Luukkainen Punkaharjulle – luolassa kuullaan vuonna 2020 myös klassisempaa musiikkia

0

Tuunaansaaren luolastossa toimivan Luola Eventsin ensi vuoden ohjelmisto täydentyy Sami Hedbergin, Kolmannen Naisen, sekä DJ Oku Luukkaisen keikoilla.

Sami Hedberg juhlistaa merkittävää taiteilijauraansa ja 15-vuotista taivalta Suomen stand upin tähtitaivaalla valtakunnallisella juhlakiertueella, joka yltää Suomen eri kaupunkien konsertti- ja teatterisalien lisäksi myös Espanjaan ja Ruotsiin. Kiertue kattaa yli 100 esiintymistä ensi vuoden aikana ja saapuu Punkaharjulle lauantaina 2. toukokuuta. Vuorovaikutteisessa ja koko yleisön nauruhermostoa syleilevässä kahden tunnin mittaisessa esityksessä kuullaan Samin käsikirjoittamia komedian parhaita paloja 15 vuoden ajalta, sekä uutta ja ajankohtaista materiaalia.

Legendaarinen suomirockyhtye Kolmas Nainen julkaisi uusimman albuminsa ’Linjassa’ 18 lokakuuta 2019. Levyn ensimmäinen single ’Linjassa’ toi kaikua 90-luvun alkupuolesta, sekä samaa tuntua, jota albumit Elämän Tarkoitus ja Tiheän Sisään kantoivat. Uusi albumi on kiivennyt Suomen viralliselle listalle sijalle 4 ja Suomen fyysiselle albumilistalle sijalle 2. Levyn julkaisun myötä bändi käynnisti kattavan Suomen kiertueen. Maaliskuun 20.päivä yhtye saapuu keikalle luolastoon. Kolmas Nainen on vaikuttanut suomirockin kartalla vuodesta 1982. Yhtye on julkaissut uransa aikana useita kaikkien tuntemia klassikoita, kuten Tästä asti aikaa, Elämän tarkoitus, Valehtelisin jos väittäisin, Äiti pojastaan pappia toivoi ja Lautalla.

Matkailukeskus Harjun Portin vuosittain järjestämät Käkipäivät käynnistävät Punkaharjun kesän vauhdikkaasti 13. kesäkuuta. Luola Events tuo Käkipäiville jälleen ensi kesänä kovat iltabileet, joiden päätähtenä nähdään Radio Novan Retroperjantaista jättimaineeseen noussut DJ Oku Luukkainen.

Vuoden 2020 aikana Luola Eventsin tarjonta laajenee myös klassisemman musiikin puolelle. Luvassa on muun muassa kesällä yhteistuotantona toteutettava tapahtumasarja. Tarkemmat tiedot tästä julkaistaan ensi vuoden puolelle, jolloin käynnistyy konserttisarjan lipunmyynti.

Luola Eventsin tapahtumia 2020:

8.2. Stand Up – Jaakko Saariluoma, Heikki Vilja, Aurora Vasama 21.2. Apulanta (loppuunmyyty) 20.3. Kolmas Nainen 24.4. Suvi Teräsniska 25.4. Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus 2.5. Sami Hedberg 15 v. juhlakiertue 13.6. Käkipäivien iltabileet: DJ Oku Luukkainen 29.6. Luola Classics: Saarenmaan valssi (Gabriel Suovanen) 30.6.Luola Classics: From Russia with love 1.7. Luola Classics: Vuorenpeikkojen luolassa 4.7. Laura Voutilainen