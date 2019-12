Kiteellä on haasteensa, mutta luvassa satsauksiakin – Muun muassa elinkeinoihin, työllisyyteen ja sivistyspuoleen on määrä panostaa ensi vuonna.

0

Kiteen kaupungin ensi vuoden talousarviossa näkyy strategian mukainen elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen.

Kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvisen tiedotuksen mukaan omat haasteensa Kiteellä on ja niitä on huomioitu talousarviossakin. Kiteen kaupunginhallitus on käsitellyt budjettia joulukuussa ja kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota ensi maanantain kokouksessaan.

Kaupungin nettomenot eli toimintakate on talousarvion mukaan ensi vuonna -69 miljoona. Toimintakate kasvaa, eli heikkenee 1,8 prosenttia vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna.

Verotulot pienenevät reilut 3 prosenttia, euroissa mitattuna 1,1 miljoonaa. Valtionosuudet kasvavat 2,3 miljoona, eli reilut 6 prosenttia. Ne sisältävät 6 miljoonan verotulokompensaation. Verorahoituksen kerrotaan olevan yhteensä 71,6 miljoonaa.

Vuosikate on 2,9, miljoonaa. Kaupungin korollinen laina on 4,5 miljoonaa, eli 479 euroa asukasta kohden. Auvinen huomauttaa, että kaupungin korkomenot ovat vähentyneet 89 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen 2018. Tilikauden tulos on talousarvion mukaan noin 162 000 plussalla.

Haasteita ovat muun muassa ikärakenne, työttömyydestä aiheutuvat kulut, sekä työvoiman tarjonnan ja kysynnän kohtaama-ongelmat.

Kaupunki panostaakin erityisesti elinkeinojen kehittämiseen, työllisyyden hoitoon, varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Yksi toimenpide on talousarviossa esitetty 600 000 euron kohdentamaton elinkeinojen kehittämisraha ensi vuodelle.

Työllisyyden hoitoon on varattu lisämäärärahoja netto 146 000 euroa lisää verrattuna vuoteen 2019.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisiin varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja vapaa-aikatoimeen on varattu 340 000 euroa lisää verrattuna vuoteen 2019.

Kaupungin nettoinvestoinnit 3,85 miljoonaa euroa. Vuosina 2020 – 2023 nettoinvestoinnit ovat kaikkiaan 7,8 miljoonaa euroa.

Investointiohjelmaan sisältyy elinvoimaa, kuntakuvaa, alueiden ja vetovoimaisuutta lisääviä hankkeita.

Kiteen ja Kesälahden koulukeskusten turvallisuutta ja toimivuutta parannetaan pysäköintialue- ja katuinvestoinneilla.

Kesälahden vanhoja himaniittisia vesijohtoputkia ja betoniviemäreitä uusitaan ja saneerataan. Kesälahden jätevedenpuhdistamon toimintaa parannetaan sakeuttamon laajennuksella ja puhdistusprosessin uudelleen mitoituksella.

Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön Lapset puheeksi – menetelmäkeskustelu, sekä Daisy-asiakastietohallintajärjestelmä. Lisäksi muun muassa maksuttoman 5-vuotiaiden varhaiskasvatuskokeilua jatketaan.

Perusopetuksessa ensimmäisen vieraan kielen opetus alkaa ensimmäisellä luokalla. Lisäksi on määrä solmia ProKoulu-toimintamalliin tähtäävä yhteistyösopimus.

Työtä tehdään kaupungissa 372 työntekijän voimin.

– Hallintopäällikkö aloittaa virassaan alkuvuodesta 2020. Talousjohtajan virka pyritään täyttämään vuoden 2020 alusta.

Konserniyhtiöiden suhteen on kirjattuna toimenpiteitä

Auvinen nostaa esiin, että kaupungilla on tarpeeseen nähden liian iso vuokra-asuntokanta. Osassa niistä on kaupungin omavelkaiset takausvastuut.

Kiteen Kotitaloilla velkaa on 3,7 miljoonaa ja käyttöaste on 88 prosenttia.

Kesälahden Vuokrataloilla velkaa on 2,4 miljoonaa ja käyttöaste koko asuntokannasta on vain 23 prosenttia.

Kesälahden vanhustentukiyhdistyksellä velkaa on 1,7 miljoonaa, Keski-Karjalan vanhustentukiyhdistyksellä 3,4 miljoonaa.

Lisähaastena ovat näiden kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ikääntyvät ja heikkokuntoiset vesi- ja viemäriverkostot.

Talousarviossa on listattu useita toimia, joilla konserniyhtiöiden tilanteisiin vaikutetaan.

Kesälahden Vuokratalot Oy säilytetään itsenäisenä yhtiönä. Tavoitteena asuntojen käyttöasteen nostaminen yli 90 prosentin ja talouden vakauttaminen vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. Talousarviossa varattu 90 000 euroa purkuavustuksiin.

Kaupunginvaltuusto on myös hyväksynyt Kiteen Kotitalot Oy:n pitkän aikavälin suunnitelmat. Talousarviossa 2020 varattu purkuavustuksiin 123 000 euroa.

Kesälahden Vanhustentukiyhdistys ry:n toiminnan uudelleenjärjestämiseksi on käyty neuvotteluja, jotka pyritään saamaan päätökseen vuoden 2019 loppuun mennessä.

Talousarviossa varattu 130 000 euroa avustusta sprinklauksen rakentamiseen.