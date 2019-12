Vanha terveysasema siirtymässä Savonranta-seuralle

0

Savonranta-seura on ottamassa käyttöönsä kirkonkylässä sijaitsevan vanhan terveysaseman talon, jota kaupunki on yrittänyt myydä jo pitkään.

Savonranta-seura teki kiinteistöstä kaupungille 2 001 euron tarjouksen, jossa rakennuksen osuus oli yksi euro ja tontin hinta 2 000 euroa.

Tekninen lautakunta totesi, että kaupunki ei voi myydä tonttia tarjotulla hinnalla, koska sen arvo ylittää selkeästi tarjouksen. Rakennuksen kirjanpitoarvo on kuitenkin nolla ja sen kaupunki voi myydä yhden euron hinnalla.

Lautakunta on halukas luovuttamaan kiinteistön Savonranta-seuralle ja sen vastatarjouksessa esitetään, että kotiseutuseura maksaisi rakennuksesta euron ja tontista solmittaisiin vuokrasopimus 25 vuodeksi.

Vuokran hinta olisi 106,20 euroa elinkustannusindeksiin sidottuna. Kauppaan sisältyy sähkö- ja vesiliittymä.

Tekninen lautakunta edellyttää, että vuokra-alueen ja sillä olevan rakennuksen on oltava yleishyödyllisessä käytössä.

Savonranta-seuran syyskokous pidetään tänään keskiviikkona 12. joulukuuta. Puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen pitää teknisen lautakunnan tarjousta kohtuullisena ja se todennäköisesti hyväksytään.

Savonranta-seuralla on useita suunnitelmia kiinteistön varalle.

Rakennuksessa on todettu sisäilmaongelma, minkä vuoksi sitä ei voi vuokrata asunnoiksi, mutta se voisi soveltua työtiloiksi esimerkiksi taiteilijoille.

Seura neuvottelee myös Kokkolahden Maa- ja kotitalousseuran kanssa mehuaseman koneiden luovutuksesta. Kokkolahden maa- ja kotitalousseura on luopumassa mehuasema-toiminnasta omalla kylällään.

– Vanhan terveysaseman hammaslääkärin tilat ovat vielä hyvässä kunnossa. Mahdollisesti Savonranta-seura voisi pitää siellä mehuasemaa kiinteistön ylläpitokulujen kattamiseksi, Parkkinen sanoo.

Kaupungille rakennuksen ylläpitokulut tyhjänä ollessa ovat olleet noin 12 400 euroa.

Mikäli Savonranta-seura päättää ottaa vanhan terveysaseman kiinteistön haltuunsa kaupungin tarjouksen ehdoilla, se käynnistää hankkeen, johon haetaan rahoitusta Piällysmies ry:n kautta.

Savonranta-seuran tavoitteena on, että keskeisellä paikalla olevaa rakennusta ei jätetä kylmilleen, mikä olisi edessä, jos kaupunki ei saa kiinteistölle ostajaa.

Kotiseutuseura haluaa nähdä kiinteistön eräänlaisena Savonranta-talona, joka palvelee paikkakuntaa ja sen asukkaita tulevaisuudessakin.