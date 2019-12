Puruvesi uusiutuneena uuteen vuoteen

0

Puruvesi-lehti näyttää nyt erilaiselta kuin viime viikolla. Uudistuksessa on pyritty luomaan nykyaikaisempaa, väljempää ja raikkaampaa ulkoasua lukijoiden tottumuksia kunnioittaen. Ulkoasun uudistus tehtiin samalla kun toimitus opettelee uuden toimitusjärjestelmän käyttöä, joten lehtemme tekijöillä on opittavaa paljon, ehkä vielä viilattavaakin.

Kirkkaampien värien, uudenlaisten kirjasintyyppien ja taittomallien takaa löytyy rakenteeltaan lähes entisenlainen lehti, jossa pääkirjoitus, uutiset, elämänmeno ja liikkeellä -aiheet löytyvät entisiltä paikoiltaan. Yhtälailla kirkon menot, seurapalsta ja luokitellut ilmoitukset on helppoa löytää samoilta sijoilta kuin aiemmin.

Entistä ehompien puitteiden on tarkoitus parantaa entisestään sitä kokemusta, jonka paikallisten uutisten lukeminen antaa. Paikallislehdessä sisältö on tärkein ja toimituksen rutiiniin kuuluu joka viikko ja joka päivä miettiä, mikä on tärkeintä, mihin aiheisiin olisi syytä tarttua ja mitä lukijat lehdeltään odottavat.

Paikallislehden tekeminen on parhaimmillaan vuorovaikutteinen prosessi, jossa lukijat palautteellaan muokkaavat lehteä ja vaikuttavat sen sisältöön. Kaikkiin toiveisiin ei saman tien pystytä vastaamaan, mutta toimitukselle annettu palaute on arvokasta ja se aina huomioidaan.

Lehden toimitus ei ole norsunluutorni, vaan hyvinkin matalan kynnyksen takana. Puhelin ja sähköposti ovat myös hyviä välineitä palautteen sekä toiveiden julki tuomiseen ja aina on mahdollista nykäistä hihasta toimittajaa kentällä. Ollaan kuulolla.

Merja Kuuramaa