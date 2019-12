Lustolle puolen miljoonan euron apuraha Suomen kulttuurirahastolta – vuorovaikutteisen, valtakunnallisen ydinnäyttelyn toteuttamiseen

0

Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-apurahapäätökset 2020 on julkaistu ja Suomen Metsämuseo Lustolle myönnettiin 500 000 euron apuraha vuorovaikutteisen, valtakunnallisen ydinnäyttelyn toteuttamiseen.

Rahoitus mahdollistaa keskittymisen laajaan ydinnäyttelyuudistukseen vuosina 2020–2023. Kaiken kaikkiaan Lusto panostaa näyttelymediansa vaikuttavuuteen noin miljoona euroa.

Luston kävijämäärät ovat voimakkaassa kasvussa, mutta ydinnäyttelysisällöille haetaan valtakunnallista vaikuttavuutta myös verkon ja uusien toimintatapojen avulla. Ydinnäyttelyuudistus on osa Luston laajempaa museokonseptin uudelleenmuotoilua.

Suomen Kulttuurirahaston hallitus on myöntänyt Museovisio-apurahat kymmenelle museolle eri puolille Suomea. Yhteensä museoiden uudistustyöhön ohjattiin kolme miljoonaa euroa 100 000 ̶ 500 000 euron suuruisina myöntöinä. Näistä Lustolle myönnetty apuraha on suurin yksittäinen apuraha.

Metsät ja niihin liittyvien tavoitteiden yhteensovittaminen ovat tällä hetkellä keskeinen teema suomalaisessa yhteiskunnassa, metsäpolitiikassa sekä globaalissa ilmastonmuutoskeskustelussa. Nyt rahoitetun Ytimessä-hankkeen tavoitteena on tuottaa laaja, yhteiskunnallista ymmärrystä lisäävä, inspiroiva ja elämyksellinen ydinnäyttely.

– Tarkoituksenamme on muun muassa tarjota museon käyttäjille elämyksellinen tila ja kokonaisvaltainen moniaistinen museokokemus. Museon käyttäjillä on tarve ymmärtää metsä- ja ilmastonmuutoskeskustelua, ja tähän tarpeeseen haluamme vastata, sanoo Suomen Metsämuseo Luston kehittämisjohtaja Leena Paaskoski.

Uudistuvan ydinnäyttelyn läpileikkaavana teemana on ihmisen ja metsän välinen suhde. Suomalaisilla on aina ollut läheinen metsäsuhde, koska metsät ovat muodostaneet ensisijaisen elinympäristömme, raaka-ainevarastomme, elannonlähteemme ja kulttuurimme perustan. Tapa suhtautua metsiin ja käyttää niitä on kuitenkin koko 2000-luvun ajan ollut uudenlaisessa muutoksessa.

Uudistushanke vastaa museon käyttäjien ajankohtaisiin tarpeisiin esim. tarjoamalla työkaluja metsä- ja ilmastonmuutoskeskustelun ymmärtämiseen. Lisäksi konsepti uudistaa museoalaa kotimaisesti ja kansainvälisesti sekä ylläpitää metsäkulttuurin muutosvoimaa kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-apuraha tähtää uusien yleisöjen saavuttamiseen yhä kiinnostavampien sisältöjen avulla. Kaksivaiheisen apurahahaun toisen vaiheen apurahat olivat haettavina elokuussa 2019, ja apurahaa voi käyttää vuosien 2020 ̶ 2023 aikana.

– Museoiden kävijämäärät ovat nousseet huimasti viime vuosina, mutta samaan aikaan museoiden toimintabudjetit ovat usein hyvin rajalliset. Museovisio-apurahalla haluttiin luoda mahdollisuus museoiden sisällölliseen uudistumiseen ja nimenomaan kävijäkokemuksen parantamiseen, kuvailee Kulttuurirahaston erityisasiantuntija Johanna Ruohonen.

– Tärkeä osa hanketta on museoiden tiedollisen ulottuvuuden kehittäminen. Apurahoituksella haluttiin haastaa museoita uudistamaan toimintaansa yhä kiinnostavammaksi ja elämyksellisemmäksi, samaan aikaan kuitenkin tiedonvälityksen tehtävästään tinkimättä, Ruohonen sanoo.