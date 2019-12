Vauvoja ja nuoria muistettiin Enonkosen itsenäisyyspäivän juhlassa

0

Enonkosken kunta ja Enonkosken kappeliseurakunta järjestivät yhdessä perinteisen itsenäisyyspäiväjuhlan Enonkoskella.

Juhlapäivä alkoi itsenäisyyspäivän sanajumalanpalveluksella kirkossa.Jumalanpalveluksen jälkeen Enonkosken kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tauno Nurmio ja kappelineuvoston jäsen Touko Ahokas laskivat seppeleen sankarivainajien haudoille.

Juhlassa seurakuntatalolla tervehdyssanat lausui kappeliseurakunnan edustaja Riitta Parttimaa- Redsven.

Juhlapuheen piti kunnanjohtaja Minna Laurio. Juhlassa esiintyi Topi-Oskari Heiskanen, joka esitti laulun ”Myrskyn jälkeen” kanttori Mika Siekkisen säestyksellä.

Enonkosken kunta jakoi juhlassa vuoden 2019 kulttuuri- ja urheilustipendit. Kulttuuristipendit annettiin Aino Saarelaiselle ja Valentin Valkiaiselle, jotka molemmat ovat tavoitteellisesti opiskelleet musiikkiopistossa.

Urheilustipendit jaettiin enonkoskelaisille lapsille ja nuorille, jotka ovat harrastaneet tavoitteellisesti liikuntaa urheiluseurassa.

Stipendit saivat Aapo Savolainen, Paavo Pesonen, Aino Pesonen, Emilia Ihalainen, Elisa Ihalainen ja Sonja Vauhkonen.

Juhlassa muistettiin kunnan antamalla vauvarahalla niitä enonkoskelaisia perheitä, joihin oli ennen itsenäisyyspäivää vuonna 2019 syntynyt vauva ja jotka asuivat juhlan hetkellä Enonkoskella.

Uusia enonkoskelaisia pienokaisia oli juhlassa vanhempineen kaikkiaan seitsemän ja yhtä perhettä muistetaan vauvarahalla myöhemmin.

Enonkoskella ollaan iloisia uusista kuntalaisista ja kunnassa halutaan muistaa heitä pienellä rotinarahalla.

– Enonkosken tulevaisuus rakentuu tämän päivän lapsiperheistä ja kunta haluaa tukea kaikkien lapsiperheiden hyvinvointia, johon kuuluvat muun maussa turvallinen päivähoito, laadukas opetus ja laajat, lähes maksuttomat liikuntapalvelut, totesi kunnanjohtaja Minna Laurio onnittelupuheessaan lapsiperheille.

Juhlan lopuksi seurakunnan nimikkolähetti Eeria Niemi toi terveiset Jakutiasta, joka sijaitsee Itä-Siperiassa.

Eeria Niemi korosti juhlan päätössanoissaan kiitollisuutta kaikesta siitä, mitä hyvää meillä on ympärillämme.

Juhlapuheessaan kunnanjohtaja Minna Laurio kiinnitti huomiota Suomen ja Enonkosken saavutuksiin ja tulevaisuuteen.

– Haluan nähdä Enonkosken tulevaisuuden valoisana, jossa on läsnä vahva yhteisöllisyys – toisten kuunteleminen, toisten arvostaminen, tuen antaminen ja usko tulevaisuuteen, Laurio sanoi.

Suomen kunnanjohtaja haluaa nähydä itsenäisenä, jossa asiat ovat hyvin ja jossa tulevaisuus rakentuu vastuullisuudesta ja yhdessä tekemisestä sekä yhteistyöstä.

– Itsenäinen Suomi on valinnut tiekseen avoimuuden ja kansainvälisyyden. Eristäytyminen ja sulkeutuminen ovat uhkia itsenäisyydelle. Kyky yhteistyöhön monista erimielisyyksistä huolimatta on yksi niistä vahvuuksista, joiden varassa Suomi on selvinnyt vaikeista vuosista ja tulee selviämään tulevaisuudessakin.

Tulevaisuudessa minun maailmani on paikka, jossa yksilöllä on tilaa olla oma itsensä, jossa tuetaan heikompia osapuolia ja jossa kannetaan vastuuta luonnosta ja tulevista sukupolvista sekä toistamme. Minun maailmani on turvallinen, jossa jokainen löytää paikkansa.

Kiitän menneitä sukupolvia, jotka ovat itsenäisyyden meille rakentaneet ja sitä puolustaneet. Luotan tuleviin sukupolviin, että myös he löytävät keskinäisen luottamuksen, kun sitä eniten tarvitaan.