Joulumessuperinnettä jatkettiin Kerimäellä – yleisöä edellisvuosien tapaan

Kerimäellä vietettiin vilkasta viikonloppua, johon säpinää toivat perinteiset joulumessut. Liikuntahallin salia alettiin valmistella messuja varten jo loppuviikosta ja lauantaina klo 10 avautuivat ovet yleisölle.

Messujen avaussanat lausui Kerimäen yrittäjien puheenjohtaja Satu Jalvanti-Hannikainen sekä Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen. Kerimäen Liikuntanaisten showdance-ryhmä ja Kerimäen Judonokon urheilijat esiintyivät molempina päivinä.

Messupäällikkö Timo Viro kertoi joulumessujen olevan tärkeä tapahtuma paikallisille yrityksille ja järjestöille. Messuilta kerätään iso osa tuloista toimintamenojen katteeksi ja sen vuoksi yrittäjäjärjestö vaalii messujen pitkää perinnettä, vaikka se pienelle yhdistykselle ottaa voimille.

– Iso kiitos yhteistyökumppaneille, jotka tekevät arvokasta talkootyötä messujen eteen, Viro kiitteli.

Yrittäjäyhdistyksen apuna tärkeimpinä yhdistyksinä järjestelyissä ovat olleet KLP-86, Kerimäen Judonoko Puruveden Kala-Harrit, SPR, Kerimäki-Seura, Keiku ja Localhost.

Sunnuntaina puoliltapäivin messuisäntä oli jo huojentunut kävijämäärästä, joka näytti yltävän samaan kuin edellisvuosina. Lauantai oli vilkas päivä aamusta iltapäivään ja sunnuntaina kävijöitä riitti yhtälailla.

– Vuosittain kävijämäärä on ollut noin 1600-1700 vierasta ja sama määrä näyttää kertyvän myös tänä vuonna, Viro sanoi.

Kaikki messupaikat oli myyty, joten vieraille oli tarjota yhtä monipuolinen kattaus kuin aiempina vuosina. Messuilta oli mahdollisuus hankkia vaikkapa jouluisia koristeita kotiin, lahjatavaraa tai elintarvikkeita.

– Leivonnaisilla on aina messuilla hyvä menekki, järjestäjät tiesivät kertoa.

Kerimäkeläinen Henna Tolvanen tutustui messuihin yhdessä lastensa Ava ja Veerti Kinnusen kanssa. Kierros käynnistyi Judonokon pallopajatsolta, josta perhe sai palkinnoksi muffineja ja lohdutuspalkinnoksi tikkarin.

– Näillä kotikylän messuilla on käyty ennenkin ja joulun tunnelmaa täältä tietenkin haetaan.

Henna Tolvanen ei vielä ollut ehtinyt ostoksille, mutta joka vuosi hän ostaa messuilta kinkkusinappia joulupöytään.

Jouluvalmistelut oli perheessä jo aloitettu. Piparitalkoot on pidetty serkkujen kanssa enon luona ja pikkuhiljaa käynnistyvät muutkin joulun valmistelut.

Messujen sunnuntaipäivän ohjelmaan kuului yrittäjäyhdistyksen palkitsemisia. Pitkän pestin yhdistyksen hallituksessa tehnyt Olli Tervonen sai kiitokset ja huomionosoitukset.

Yrittäjäjärjestön pronssiset ansiomerkit sai Hannu Kovanen ja Kerimäen yrittäjien puheenjohtajuudesta luopunut Satu Jalvanti-Hannikainen. Puheenjohtajan tehtävässä aloittaa Arto Koponen.

Sunnuntaina iltapäivällä julkistettiin Kerimäen Vuoden yrittäjä, joka on Kuljetuspalvelu M. Laamanen Oy. Palkinnon vastaanottivat perheyrityksen naiset Susanna ja Tytti Laamanen. Mauri Laamanen ei työesteiden vuoksi päässyt palkintoa vastaanottamaan.

Yhtä lailla esteellinen oli Kerimäen vuoden urheilijaksi valittu Assi Kovanen, jonka palkinnon vastaanotti isä Jani Kovanen. Vuoden urheilija itse oli paraikaa Englannin päävalmentajan Shihan Danielsin pitämällä leirillä Kotkassa. 17-vuotias kerimäkeläinen Assi Kovanen on harrastanut karatea kymmenvuotiasta lähtien ja mustan vyön hän sai viime kesänä.

Assi Kovasen ansiot ovat mittavat, vaikka ikää on vähän. Kokonaisuudessaan kerimäkeläinen karateka on voittanut nuorten SM-kisoista kahdeksan kultaa, viisi hopeaa ja kolme pronssia. Aikuisten SM-kisoista hän on voittanut kaksi pronssia ja EM-kisoista hopean ja pronssin.

– Tämän vuoden valinta oli hyvin yksimielinen, Pääkanta-Säätiön puheenjohtaja Kauko Rauhansalo sanoi. Valinta tehdään vuosittain seurojen tekemien esitysten pohjalta.