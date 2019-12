Viljami Paananen PuU:n paras urheilija

0

Punkaharjun Urheilijat palkitsivat pikkujouluissaan 30. marraskuuta menestyksekkäitä ja ahkeria seuran jäseniä.

Vuoden parhaaksi urheilijaksi valittiin 17-vuotias Viljami Paananen. Paananen ansaitsi palkinnon määrätietoisella harjoittelulla, josta parhaina esimerkkeinä ovat Puruvesipyöräilyn 108 km kisassa ja puolimaratonilla Punkaharjun Halkijuoksussa saavutetut tulokset.

Hän on jo nuorena lähtenyt harrastamaan kuntoa ja kestävyyttä vaativia lajeja. Lajivalikoima on ollut monipuolinen ja Paananen on nähty lähes päivittäin pyörän selässä, juoksulenkillä tai uimaharjoituksissa luistelua ja hiihtoa unohtamatta.

Sää ei ole ollut esteenä esimerkiksi 25 kilometriä koulumatkaa Taidelukiolle pyöräillessä.

– Paananen kannustava esimerkki muille nuorille, totesi PuU:n johtokunta.

Puruvesi-kierroksen osallistujista palkittiin kaikki viisi osakilpailua suorittanut Rauno Suomalainen. Kierrokseen osallistui myös ilahduttava määrä lapsia. Heistä palkittiin Venni Tiimonen, Venla Tiimonen, Isko Kovanen, Viljami Paananen, Topias Paananen, Alisa Paananen ja Siiri Laukkanen.

Triatlonisti Janne Harakka sai tunnustuksen seuran edustamisesta useissa ulkomailla pidetyissä maraton- ja teräsmieskilpailuissa.

Sohvaperunoiden juoksukoulun osanottajat Kaija Kosonen ja Eki Jantunen ovat osoittaneet hienoa omistautuneisuutta ja periksiantamattomuutta.

Kuuttien uintiryhmässä käyvä Vili Toropainen palkittiin ahkerana harjoittelijana. Alisa Paananen ja Emmi Eskelinen olivat mitalisteja Etelä-Savon koulujen välisissä uintikilpailuissa.

Yleisurheilukerhoa käyviä lapsista palkittiin Vilppu Bruce, Venla Tiimonen ja Leo Laamanen.

Salibandyssä palkinnot saivat Emil Itkonen, Anna Tynkkynen sekä miesten salibandyjoukkueen kapteeni Tuomo Asikainen. Joukkue puolestaan palkitsi Marko Laukkasen pitkäaikaisesta työstään joukkueen hyväksi.