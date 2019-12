Suositut joulumyyjäiset luvassa jälleen – Savonrannan Leijonien joulutempaus kuuluu paikkakunnan suurimpiin tapahtumiin

0

Tapahtumatalo Sampolassa riittää lauantaina kuhinaa, kun Savonrannan Leijonat järjestävät paikalla suositut joulumyyjäiset.

Paikalle on tulossa parisenkymmentää myyjää ja aiempien vuosien perusteella odotetaan noin 300 kävijää.

Se on järjestäjätiimiin kuuluvien Savonrannan Leijonien Raija ja Tarmo Heikkilän, sekä myyjäisiin osallistuvien Savonrannan Marttojen Marja-Liisa Moilasen mukaan oikein hyvä määrä väkeä.

– Parhaimmillaan myyjäisissä on ollut noin 30 myyjää. Silloin tosin tilat ovat olleet melko täynnä, tässä nykyisessä mittakaavassa mahtuu hyvin asiakkaitakin sekaan, joukkio naurahtaa.

– Joulumyyjäiset on Savonrannalla vuoden kolmanneksi suurin tapahtuma. Kun huomioi, että tässä kylällä asuu noin 750 henkeä, niin osallistujamäärä on aika iso, Tarmo Heikkilä jatkaa.

Joulumyyjäisiä on järjestetty Savonrannan Leijonien toimesta vuosittain jo vuosituhannen taitteesta lähtien.

Niiden pitopaikka oli pitkään seurakuntatalolla, mutta viime vuosiena paikaksi on vakiintunut Sampola.

– Tilaa on enemmän ja Sampolassa pääsee liikkumaan esteettömämmin. Parkkipaikkojakin on hyvin, järjestäjät sanovat.

Joulumyyjäisten merkitys paikkakuntalaisille on myös vuosi vuodelta kasvanut.

Sitä voi myös pitää eräänlaisena pitäjän yhteisenä joulunavaustapahtuma, sillä virallista joulun avaustapahtumaa ei toviin ole toteutettu.

Myyjäiset on nimensä mukaisesti myös haluttu pitää myyjäisinä. Tapahtuma on kestoltaan verrattain tiivis, eikä suuria ohjelmanumeroita ole sen oheen lähdetty haalimaan.

– Yleensä jo ensimmäinen tunti on kaikkein vilkkainta. Joulupukki on toki paikalla ja jakaa hirveesti karkkia. Ja jouluista musiikkia kuullaan, kertoo Raija Heikkilä.

Joulumyyjäisissä on tänäkin vuonna tulossa myyntiin monipuolisesti muun muassa käsitöitä – kaikkea sukista ja tontuista pipohin ja hansikkaisiin.

– On paikallisia tekijöitä ja sitten vähän kauempaankin kuten Toini Räsänen Pohjois-Karjalan puolelta. Kuuselan puutarha puolestaan myy lintulyhteitä.

Erilaista syötävää tulevat myymään muun muassa Kaarina Pesonen, Erwin Tiesma, enonkoskelainen Helvi Klemettinen ja kerimäkeläinen Risto Pölönen.

– On ainakin joululeivonnaisia, laatikoita, makkaroita, marjoja, juustoja, hilloja ja suolasieniäkin. Aitoa itse tehtyä tavaraa.

– Trendinä on ollut viime aikoina se, että bataattilaatikko on noussut lanttulaatikon haastajaksi ja sitäkin on myynnissä.

Myyjistä mainitaan esimerkkinä myös oppilaskunta ja vanhempainnyhdistys, jotka keräävät varoja toimintaansa.

– Niillä tuotoilla järjestetään esimerkiksi retkiä oppilaille.

Eero J. Laamanen saapuu myymään Laamasten sukuhistoria-kirjaa.

– Ja tänä vuonna on tulossa myyntiin englantilaista hedelmäkakkuakin. Sitä monta vuotta kyselty, mutta tekijää ei ole ollut, järjestäjät kertovat.

Leijonilla tapahtuman järjestelyissä riittää puuhaa. Valmistelutalkoot on sovittu itsenäisyspäiväksi ja tapahtumassa pyöritetään kanttiinia ja arpajaisia. Joulupuuron ja torttukahvien kerrotaan luonnollisesti kuuluvan tarjontaan.

– Puuroa voi ostaa vaikka mukaansa, kunhan varaa siihen oman astian, järjestäjät kertovat.

Perinteenä ovat myös leijonien arpajaiset. Niiden tuotto käytetään Itä-Karjalan kansanopistolla pidettävän savonrantalaisten lasten tonttuleirin järjestämiseen.

– Leiri pidetään 13.-15.12. Näillä tuotoilla maksetaan osa. Osa maksetaan perintörahoista ja osan maksavat vanhemmat. Leiriin sisältyy täysi ylläpito, sekä muun muassa vierailu Lustoon, Raija Heikkilä kertoo.

Savonrannan joulumyyjäiset Sampolassa la 7.12. klo 9-12.