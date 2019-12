Itsenäinen valitsee hallintonsa

0

Pimeimpään kaamoksen aikaan sijoittuu kaksi ilon ja valon juhlaa. Suomalaisille joulun veroinen juhlapäivä on huomenna vietettävä itsenäisyyspäivä, jonka tunnelmaa värittää ilon ja riemun lisäksi suuri määrä hartautta.

Itsenäisyyspäivän kynttilät syttyvät syvän kiitollisuuden ja kunnioituksen värittämissä tunnelmissa. Suomalaisille isänmaan itsenäisyyteen liittyvä hartaus on ymmärrettävää, kun tiedämme millä hinnalla itsenäisyys on lunastettu.

Ehkä vielä joskus suomalaisetkin pystyvät juhlimaan itsenäisyyspäivää puhtaassa karnevaalihengessä, mutta vielä aika ei ole kypsä siihen. Toisaalta merkit eivät näytä siltä, että suomalaisten itsenäisyyspäivän tunnelma voisi muuttua pelkästään riemunkirjavaksi. Epävakaan maailman oloissa turvallisuudesta ei ole mitään takuita ja tähän on syytä varautua tulevaisuudessakin.

Tämän vuoden itsenäisyyspäivää värittää muisto talvisodasta, jonka syttymisestä tuli viime lauantaina kuluneeksi 80 vuotta. 105 päivää kestänyt koettelemus vei hengen 30 000 kansalaiselta ja piinaavan talven muisto elää vielä lähes jokaisen suvun tarinoissa ja kertomuksissa. Sotaa ja epävarmuuden oloja koettiin vielä vuosia tämän jälkeenkin.

Itsenäisyys ei ole koskaan ollut suomalaisille läpihuutojuttu ja sen vuoksi aiheesta syystäkin keskustellaan esimerkiksi suhteessa EU:n määräysvaltaan nähden. Onkin syytä olla varuillaan sen suhteen, minkä verran päätöksenteko-oikeutta luovutetaan kansallisen hallinnon ulkopuolelle.

Toistaiseksi vielä, kuten tällä viikolla on koettu, hallintoa on mahdollista vaihtaa, mikäli se ei toteuta kansalaisten tahtoa tai luottamus katoaa. Näin kuuluukin olla.

Puruvesi toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää kaikille!

Merja Kuuramaa