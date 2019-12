Vastine Puruvesi-lehden 28.11. -pääkirjoitukseen: Tietosuojalaki hankaloittaa

0

Puruvesi-lehden pääkirjoituksessa otettiin kantaa Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston esityslistojen julkisuuteen. Kiitos lehdelle siitä, että pidätte esillä seurakunnan päätöksentekoa ja herätätte keskustelua seurakuntalaisten osallistamisesta.

Seurakunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt jakavat lehden näkemyksen siitä, päätöksenteon on oltava avointa ja tiedotuksen aktiivista. Ongelmana on se, että kirkkoneuvoston esityslistojen täysi julkisuus on käytännössä hankala toteuttaa.

Kirkkoneuvoston on tehtävä julkisuuslain 14 pykälän nojalla päätös seurakunnan tiedotuspolitiikasta. Päätös rajoittaa kirkkoneuvoston esityslistojen julkisuutta on tehty EU:n tietosuoja-asetuksen takia: uudessa tilanteessa tarvittiin toimintaohje, jota voidaan noudattaa poikkeuksetta myös silloin, kun henkilöresurssit syystä tai toisesta muuttuvat. Kirkkoneuvoston esityslistalla on usein pykäliä, jotka koskevat yksittäisten työntekijöiden tai yksityishenkilöiden asioita, ja jotka tulevat hallinnon tietoon niin nopealla tahdilla, että esityslistoja valmistelevat henkilöt eivät pysty käyttämään riittävästi aikaa tietosuojanäkökohtien varmistamiseen ennen kokousta. On hyvä muistaa, että nämäkin pykälät tulevat osin julkiseksi heti kun neuvoston pöytäkirja on tarkastettu.

Kirkkoneuvosto on luonteeltaan valmisteleva elin. Sen kokoukset eivät ole yleisölle avoimia. Seurakunnan tärkeimmät päätökset tehdään kirkkovaltuustossa, jonka esityslista on julkinen ja jonka kokoukset ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Seurakunnan päätöksenteosta kiinnostunut voi kirkkoneuvoston asialistan ja pöytäkirjan sekä kirkkovaltuuston esityslistan, kokousten ja pöytäkirjan pohjalta seurata millaisia asioita päätöksentekoon on tulossa ja millä aikataululla. Asioista saa lisätietoa seurakunnan tiedotuksesta.

Esityslistojen julkisuutta voidaan kuitenkin arvioida kirkkoneuvostossa uudelleen, jos nykyinen käytäntö koetaan huonoksi. Toivomme hyvää yhteistyötä ja avointa keskustelua jatkossakin.

Sammeli Juntunen

kirkkoherra

Heli Muhonen

talousjohtaja

Anna-Kaisa Mannonen

tiedottaja