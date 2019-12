Lea Sairanen puheenjohtajaksi

0

Punkaharjun Kokoomuksen syyskokouksessa valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Hiukkajoella asuva Lea Sairanen.

Sairanen on kokenut kuntapoliitikko, sillä hän on ollut aktiivinen toimija kunnallisten luottamustoimien hoidossa jo lähes kahden vuosikymmenen ajan. Ennen Punkaharjulle muuttoaan Lea asui Imatralla ja toimi siellä Kokoomuksen edustajana kaupunginvaltuustossa sekä useissa eri lautakunnissa.

Vuodesta 2017 lähtien on Sairanen ollut Savonlinnan Kaupunginvaltuuston jäsen, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, sivistyslautakunnan jäsen ja jäsenenä useiden kaupunkikonsernin yhtiöiden hallituksissa. Maakuntatasolla Lea Sairanen toimii maakuntavaltuutettuna ja Etelä-Savon maakuntahallituksen jäsenenä. Politiikan ulkopuolelta hänet tunnetaan parhaiten valtakunnallisen Marttaliiton monivuotisena hallituksen puheenjohtajana.