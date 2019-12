Tiistaitupa kutsuu Kerimäellä – tarjolla ruokaa ja puheseuraa

0

Kerimäen kappeliseurakunnassa käynnistettiin syyskaudella uusi toiminta, Tiistaitupa, joka on nimensä mukaisesti tiistaisin toteutettavaa yhteisöllistä avointen ovien toimintaa.

Tiistaitupa avautuu seurakuntakodilla aamupäivällä toimivan vanhemman väen Virkistyskerhon jälkeen ja on avoinna klo 11-13.

Tiistaituvassa voi ruokailla ja tarjolla on myös kahvia. Niistä on vapaaehtoinen ruokamaksu. Paikalla on työntekijöitä ja Tiistaitupaan tulevat voivat viettää hetken seurakuntakodilla ruokaillen, kahvitellen ja keskustellen työntekijöiden ja toistensa kanssa.

Tiistaitupaan ovat tervetulleita kaikenikäiset ihmiset, myös lapsiperheet. Tiistaitupa lähti liikkeelle diakoni Raija Nuopposen ideasta ja aloitteesta ja toimintaa on ollut ideoimassa myös lähetyssihteeri Anni Kortelainen ja aluekappalainen Toivo Loikkanen.

Taustalla on myös Savonlinnassa maanantaisin toimiva Hengen ravintola Leipä.

Syyskaudella Tiistaituvassa on kävijöitä ollut viidestä kymmeneen, joten mukaan mahtuu hyvin. Toimintaa jatketaan alkuvuosi. Jos kävijämäärä pysyy hyvin pienenä, toiminnan jatkamista arvioidaan uudelleen.

– Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita, toivottavat seurakunnan työntekijät.