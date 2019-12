Joulu saapuu, vaikka räntäsateessakin – Enonkosken joulunavaus oli lasten juhlaa

0

Enonkoskella vietettiin perjantai-iltana joulunavaustapahtumaa, jota sää ei suosinut, mutta muuten tunnelma oli lämmin ja valoisa. Tapahtumaa kehysti vetinen räntäsade, jonka vuoksi joku saattoi jäädä kotiin, mutta onneksi moni oli saapunut torille katsomaan pukkia ja seuraamaan jouluvalojen sytyttämistä.

Tapahtuman käynnisti joulupukki, jonka saapuessa myös valot torin joulukuusessa ja ympäristössä syttyivät.

Ennakkotietojen mukaan pukilla oli mukanaan karkkeja ja tämä tieto oli tavoittanut lapset, sillä pientä yleisöä kerääntyi paikalle torin täydeltä. Muorin korista namuset katosivatkin pikavauhtia pieniin suihin.

Torilla pukkia odottelivat muiden muassa Miia Simonen yhdessä neljävuotiaan Emilian ja yksivuotiaan Emman kanssa. Pukin saapuminen vähän jännitti Emiliaa, mutta kiinnostus Korvatunturin punanuttua kohtaan voitti jännityksen ja paikalle oli päästävä. Vaiva palkittiin kun pukki karautti paikalle Uumis-tammalla muoreineen ja karkkeineen.

Simosen ja Luukkaisen perheessä joulua on valmisteltu jo monella tavalla.

– Jouluvalot on ripustettu pihalle, sisällä verhot vaihdettu ja pipareita paistettu. Yksi kinkkukin on jo syöty, Miia Simonen kertoi lapsiperheen joulun odotuksesta.

Yksivuotiasta Emmaa joulun odotus ei vielä kovin hetkauta, mutta Emilia tietää jo, mitä toivoo pukin kontista löytyvät aattoiltana.

– Toivelistalla on ainakin mekkoja, erilaisia prinsessajuttuja ja huulikiilto.

Viisivuotias tietää, että joulun alla on oltava kilttinä.

– Emilia on auttanut äitiä ja hoitanut pikkusiskoa, Miia Simonen kehui esikoistaan.

Joulunavaustapahtuman järjesti Eläköön Enonkoski ry yhdessä kunnan kanssa. Joulupukin vierailun lisäksi ohjelmallista puolta oli pääasiassa kahvila ja puoti Maitolaiturissa, jossa seurakunta järjesti lauluhetken ja tarjosi torttukahvit. Myöhemmin illalla Maitolaiturilla kuultiin talon ja Eläköön Enonkoski ry:n järjestämä konsertti, jossa esiintyi Duo Laura&Isa.

Illan aikana yleisöllä oli mahdollisuus käydä kahvittelemassa myös Koloveden luontotuvalla, jossa koulun neljäsluokkalaiset pitivät torttukahvilaa. Joulun tunnelmaa haettiin Wanhalta kauppiastalolta ja sen ihanasta vanhan ajan joulunäyttelystä. Olkipukit, jouluiset painokuvat ja muut koristeet saivat katsojansa mielen jouluiseksi.