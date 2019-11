Hartauskirjoitus: Hengen pelastaja

0

Marraskuun pimeys. Tuntuu kuin kaikki valot olisivat sammuneet ja pimeys ottanut vallan. Autolla ajaessa kaikki valo tuntuu imeytyvän märkään tiehen.

Yht´äkkiä silmiin pistää kuitenkin pimeydessä säihkyvä heijastin. Mieli kirkastuu. Kerrankin joku on varustautunut asianmukaisesti, ja ottanut matkaansa hengenpelastajan pimeyden keskellä.

Niin monet kerrat on saanut olla sydän sykkyrällä, kun tumma hahmo on tullut yllättäen pimeydestä eteen.

Näin adventin alla meidän katseemme suuntautuvat Valon lapseen, henkemme pelastajaan. Tuo taivaallinen lapsi tarvitsee kuitenkin avustajia pimeneviin iltoihin. Liian moni kulkija suuntaa pimeyteen ilmaan heijastinta.

Heijastin tuo turvan hohtaen pimeässä. Me kaikki kaipaamme elämäämme turvallisuuden tunnetta, varjelua elämänmatkamme varrelle. Erityisesti tarvitsemme varjelua pimeillä ja liukkailla teillä, kun näkyvyys on heikentynyt. Pukemalla heijastimen itsellesi ja läheisellesi et ole näkymätön.

Mitä jos tänä adventtina välittäisimme lähimmäisestämme ja pukisimme jokainen heijastimen pimeyden keskelle? Antamalla heijastimen voit antaa hengen pelastajan.

Jumala. Me elämme vuoden pimeintä aikaa. Ulkona on märkää ja pimeää.

Kiitos, että jälleen kerran saamme alkaa odottaa Vapahtajan syntymää.

Anna adventtikynttilöiden syttyä meidänkin sisimpäämme ja raivata tilaa Joulun lapselle.

Auta meitä jokaista näkemään lähimmäisemme, joille joulun odotus ei ole vain valojen loistetta.

Varjele meitä elämän vaaroilta ja muistuta meitä omasta vastuustamme vaarojen välttämiseksi.

Kiitos, että sinä lähetät enkeleitä matkallemme. Ole meidän kanssamme ja anna meidän loistaa valoasi maailmaan.

Aamen

Ethän sinä ole pimeäkulkija ja lähde liikkeelle ilman heijastinta?

Sari Vauhkonen,

aluekappalainen, Punkaharjun

kappeliseurakunta