Joulupuun päivä kutsuu Lustoon lauantaina

Ensimmäisen adventin alla avataan perinteiseen tapaan Luston joulukausi. Luston väki kutsuu viettämään perinteistä ja lämminhenkistä Joulupuun päivää ja virittäytymään joulunodotukseen.

Päivän aikana Lustossa järjestetään ohjelmaa koko perheelle. Perheen pienimmille esitetään pienoisnäytelmä Kadonneet jouluaakkoset klo 10.45, 11.45 ja 13.45. Museotontun jouluisia tarinoita pääsee kuulemaan klo 11.15, 12.30, 14.15 ja 15.00.

Askartelupajassa syntyvät muun muassa tuohisydämet ja tukkilaistontut. Kynttiläpajassa tehdään suosittuja mehiläisvahakynttilöitä ja kranssipajassa valmistuvat metsäiset ovikoristeet. Joulupuuseura ry esittelee erilaisia havuja ja opastaa niiden käytössä. Työnäytöksenä on pärekorien valmistusta. Askartelupaja on ilmainen, kynttilä- ja kranssipajoissa on pieni materiaalimaksu.

Luston näyttelytiloihin pystytetään suosittu Joulutori. Myyntipöydiltä löytyvät monenlaiset jouluiset tuotteet, kuten jouluherkut, lahjatavarat, taidokkaat käsityöt, tekstiilit ja korut.

Luston piha-alueella pääsee hevosajelulle suomenhevosella ja vetokoirat kyydittävät perheen pienimpiä. Laavulla voi paistaa makkaraa ja nauttia nokipannukahvia ulkotulien loisteessa. Museoravintola Nilassa on myynnissä jouluinen lounas ja herkullinen puuro.

Joulupuun päivänä Lustossa ovat voimassa tapahtumaliput. Luston näyttelyt ja Puoti ovat avoinna klo 17.00 saakka.

Luston näyttelyt ja Luston Puoti ovat suljettuna 23.–26.12.2019 ja avoinna 27.12.2019–12.1.2020 päivittäin klo 10–17. Huoltotauon aikana 13.1.–3.2.2020 museo on suljettu.

Joulupuun päivä Lustossa lauantaina 30.11. klo 10–16