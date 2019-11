Vesj´kansan tarinat yhteen – tarinoiden keruupäivä Savonlinnan pääkirjasto Joelissa

0

Savonlinnan pääkirjasto Joelissa kerätään veteen liittyviä tarinoita joulukuun ensimmäisenä maanantaina.

Savonlinnassa on tänä syksynä käynnistynyt Vesj´kansa -hanke, jonka päätavoitteena on vahvistaa Säämingin alueen asukkaiden vesj´kansa -identiteettiä. Hankkeen koordinaattori Kira Boesen on pääkirjasto Joelissa paikalla keräämässä savonlinnalaisilta veteen ja veden äärellä asumiseen liittyviä tarinoita.

Veteen liittyviä tarinoita voi kertoa Joelissa maanantaina 2.12. klo 10-18. Tapahtumapäivän yhteistyökumppanina ovat Savonlinnan kulttuuritoimi ja pääkirjasto Joeli.

– Tällä kertaa minä kuuntelen, ja odotankin innolla ihmisten tarinoita, kertoo monelle tuttu kulttuuritoimija Kira Boesen nyt Vesj´kansa -hankkeen koordinaattorina.

– Mikä on sinun veteen liittyvä muistosi? Millaisia veteen liittyviä tarinoita kuuluu sinun sukusi ja perheesi muistoihin? Mitä vesj´kansalaisuus merkitsee sinulle, Boesen kysyy.

Keruupäivän jälkeen tarinoita voi jättää kirjeenä pääkirjasto Joelissa olevaan Tarinakirjelaatikkoon, joka on esillä joulukuun loppuun saakka tai ottamalla suoraan yhteyttä Kiraan.

Tapahtumapäivänä Joelissa on myös esillä Savonlinnan pääkirjaston, lähinnä kotiseutukokoelmista koottua, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Sääminki-Seuran Vesj´kansa -hanke kuuluu Asukasloikan hankeperheeseen. Tarinapäivä toimii starttina laajemmalle aineettoman kulttuuriperinnön haastattelu- ja dokumentointityölle, joka toteutuu keväällä 2020. Vesj´kansan muihin tavoitteisiin kuuluu mm. veteen ja luontoon liittyvän viisausperinnön vaaliminen ja palauttaminen sekä teemaan liittyvät palvelut ja tuotteet,