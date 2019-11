Joulupukki sytyttää valot Enonkoskelle – Pop up -nakkaria, joulukonsertti ja runsaasti valoa Enonkosken joulunavauksessa

0

Paljon puhutaan valojen sammuttamisesta seudulta, mutta Enonkoskella on päätetty sytyttää valot, ainakin joulun ajaksi.

Eläköön Enonkoski ry ja Enonkosken kunta järjestävät huomenna joulunavaus-tapahtuman, jossa teemana on valo. Kunta on haastanut kaikki enonkoskelaiset asentamaan jouluvalonsa paikalleen ja sytyttämään ne perjantaihin 29.11.klo 18 mennessä.

Kunta osallistuu itse valotalkoisiin torialueen ja kosken valaistuksella.

– Joulupukki ja muori tulevat valaisemaan Enonkosken, kertoo Eläköön Enonkoski ry:n puheenjohtaja Airi Männynsalo. Torilla valaistuu joulukuusi, vieressä sijaitseva nuorisotila, Luontotupa sekä koski, joka saa tänä vuonna uudenlaisen valaistuksen ja lyhtykynttilöitä rannoilleen.

Joulupukki on luvannut tulla torille hevoskyydillä klo 18 aikaan. Lasten riemuksi mukana on kassillinen karkkeja.

Joulunavaus-iltana on mahdollista asioida kylän liikkeissä ja nautiskella tunnelmasta. Koulun nelosluokkalaiset pitävät Luontotuvalla pop-up -nakkaria, jossa voi käydä aterioimassa pikaruuan merkeissä ja torille on luvassa myyntiin kevätkääryleitä.

– Wanhalla kauppiastalolla on tonttunäyttely ja vohvelikahvila. Talossa on myös joulupukin kirjelaatikko, johon voi käydä tuomassa joulupukille osoitetut kirjeet, Männynsalo sanoo.

Kukka- ja sekatavarapuoti Kodinhelmessä voi käydä osallistumassa arvontaan, jossa voittona on Tempur-tyyny. Kyläpuoti ja kahvila Maitolaituri on myös avoinna ja kutsuu joulunavaus-väkeä joulumusiikkikonserttiin, jossa esiintyjänä on Duo Laura ja Isa.

Järjestäjät toivovat, että väki lähtee joukolla mukaan ottamaan vastaan joulun aikaa kosken seutuville.

Enonkosken joulunavaus perjantaina 29.11. klo 17-20