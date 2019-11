Joulu saapuu Kesälahdellekin – perjantai-iltana Sovintolassa tapahtuu!

0

Kesälahden joulunavaus järjestetään perjantaina Sovintolassa kello 18-20.

Luvassa on muun muassa joulumusiikkia, glögiä, joulupuuroa ja makkaraa – lähituottajien myyntipöytiä unohtamatta.

Tapahtumassa kuullaan myös Kiteen kaupungin tervehdys.

Joulupukki ja -muori ovat paikalla ja lapsille on tarjolla joulukorttitalkoot.

Sovintolan puodit ja kahvila ovat avoinna tapahtuman ajan. Ohjelmaan kuuluu myös Tiernapojat ja yhteislaulua.

Pro Kesälahden Taina Arvekari kertoo, että Sovintolaan vievä joulukatu valaistaan viime vuoden tapaan.

Uutta on Pikku joulupöytä-kilpailu, jonka merkeissä yhdistykset rakentavat omia pieniä joulupöytiään.

Kyseessä on leikkimielinen yhdistysten välinen kilpailu. Yleisö pääsee äänestämään suosikkiaan parin euron maksua vastaan.

– Varat ohjataan lyhentämättömänä Kesälahden 6-luokkalaisten kulttuurimatkan rahoittamiseen, Arvekari sanoo.

Sovintolaan myöskin avautuu Galleria Tienkorvan taidenäyttely. Siinä on esillä seutukunnalla asuvien Merja Kupiaisen ja hänen miehensä Ahti Pitkäsen taidetta.

– Järjestelyitäkin on parannettu aiempaan nähden. Tuomme pihalle ihan esiintymislavan esiintyjiä varten.

Arvekari kehuu myös tapahtumaan liittyvää yhdessä tekemisen henkeä.

Tilaisuuden toteuttavat LC Kesälahti, Pro Kesälahti, Sovintola-yhdistys, Kesälahden Kulttuuriseura, Kesälahti-Martat, Kiteen kaupunki, Puruvesi-lehti, Koti-Karjala, Kesälahti-seura, Kesälahden Siniveikot, S-market Kesälahti, K-Market Kesätori, Kesälahden Osuuspankki, Itä-Suomen Monimestarit ja Karjalan Kalamiehet

– Kaikki tekee asiaa yhdessä ja vastuu talouden pyörittämisestä vaihtuu paikallisten yhdistysten kesken vuosittain. Tänä vuonna vetäjänä on Pro Kesälahti.