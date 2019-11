Kauneimmat joululaulut lauletaan Savonlinnan seurakunnassa 5. joulukuuta alkaen

0

Kauneimmat Joululaulut täyttävät kirkot tänä jouluna jo 47. kerran. Seurakunnat järjestävät ensimmäisen adventin ja loppiaisen välillä yhteensä tuhansia laulutilaisuuksia, joita varten Suomen Lähetysseura on painattanut 800 000 lauluvihkosta.

Tilaisuuksissa kerätään jo tuttuun tapaan kolehti kehitysmaiden lapsille. Suomen Lähetysseura tukee keräysvaroilla heikoimmassa asemassa olevia lapsia yli 20 maassa. Niillä parannetaan muun muassa lasten ja äitien terveyttä, autetaan perheitä saamaan parempaa ravintoa ja puhdasta vettä sekä kehittämään toimeentulomahdollisuuksia. Lähetysseura tukee myös erityisesti vammaisten ja vähemmistöihin kuuluvien lasten koulutusta sekä oikeuksien toteutumista. Kauneimpien Joululaulujen suojelijana toimii tänä vuonna Katri Helena.

Savonlinnan seurakunnassa kauneimmat soivat lähes 30 kertaa itsenäisyyspäivän aatosta alkaen. Viimeinen laulutapahtuma järjestetään loppiaisena.

Kauneimmat joululaulut Savonlinnan seurakunnassa

To 5.12. klo 13 Ikäihmisille, Kerimäen talvikirkko

Su 8.12. klo 13 Enonkosken luostari Ihamaniementie 848, Ihamaniemi

Su 8.12. klo 18 Kerimäen talvikirkko Mukana Kerimäen Naislaulajat sekä Mieslaulajat.

Ti 10.12. klo 12 Hiljaa kulkeville, Tuomiokirkko

ti 10.12. klo 18 Lasten kauneimmat joululaulut Tuomiokirkko, yhteistyössä Asemantien päiväkodin kanssa.

Ke 11.12. klo 18 Louhen koulu, Juurelantie 12

Ke 11.12. klo 18 Tiemassaaren kylätalo Voinsalmentie 1209, Rantasalmi

To 12.12. klo 15 Punkaharjun srk-talo

To 12.12. klo 18 Nousulan kylätalo, Koivumäentie 3, Anttola.

To 12.12. klo 18.30 Varparanta Kartanohostel AnnaCatharina, Juvolantie 1353

Pe 13.12. klo 18.30 Moinsalmi Kielontalo, Moinsalmentie 2124, Savonlinna.

Su 15.12. klo 14 Rönkkötalo Rönkönvaarantie 801, Rönkönvaara.

Su 15.12. klo 16 Kerimäen talvikirkko Mukana Kerimäen kirkkokuoro

Su 15.12. klo 18 Enonkosken kirkko

Su 15.12. klo 18 Hieman matalammalta Pääskylahden kirkko

Su 15.12. klo 18 Tuomiokirkko

Su 15.12. klo 18 Savonrannan kirkko

Su 15.12. klo 19 Rantasalmen kirkko Mukana aikuisten puhallinorkesteri

Ma 16.12. klo 10 Hengen ravintola Leipä Srk-keskus, Kirkkokatu 17, Savonlinna.

Ma 16.12. klo 18 Hiukkajoen kylätalo

Ma 16.12. klo 18 Luotojärvi Kaija Jukolalla, Luotojärventie 92, Kerimäki

Ma 16.12. klo 18 Makkolan Päivölä Enonkoskentie 1225A, 58150 Makkola

Ti 17.12. klo 18 Oravin rukoushuone Kiramontie 3, Oravi

To 19.12. klo 18 Vuoriniemen kirkkosali

Pe 20.12. klo 17 Kokkolahden kota Oriniementie 214, Savonranta

Su 22.12. klo 13 Hotelli Varpu Veneenniementie 64. Glögitarjoilu

Su 22.12. klo 15 Kiviapaja, Ruusula, Kiviapajantie 1570. Kahvit tarjoaa Maatalousnaiset.

Su 22.12. klo 16 Lasten kauneimmat joululaulut Tuomiokirkko

Su 22.12. klo 18 Punkaharjun kirkko

Ma 23.12. klo 18 Tuomiokirkko, Savonlinna-Säämingin Kirkkokuoro

Ma 6.1. klo 11.30 Tuoksuttomat Kerimäen srk-talo, Urheilukuja 2