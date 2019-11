Valtakunnallinen päivystysapunumero käyttöön Sosterissa

0

Savonlinnan keskussairaalan päivystyksessä otetaan maanantaista 2. joulukuuta alkaen käyttöön valtakunnallinen päivystysapunumero.

– Aina kun tarvitset päivystyksen palveluja tai apua kiireellisissä mielenterveys- ja päihdeasioissa, soita 116 117. Numero vastaa ympäri vuorokauden ja se on maksuton, Sosterista kerrotaan.

Soitto valtakunnalliseen päivystysapu 116 117 -numeroon ohjautuu aina lähimpään päivystykseen. Numero toimii Sosterin alueella jo nyt, mutta virallisesti numero muuttuu järjestelmiin 2.12.2019. Keskussairaalan päivystyksen vanha numero 015 527 7777 säilyy vielä taustalla voimassa. Asiakkaiden ja kuntalaisten kannattaa tallentaa Päivystysapu 116 117 oman puhelimen muistiin heti.

– Toisin kuin vanha numero, 116 117 toimii valtakunnallisesti. Liikuitpa missä päin Suomea tahansa, saat aina yhteyden sinua lähinnä olevaan päivystykseen, Sosterin 116 117 -uudistuksen yhteyshenkilö, päivystyksen sairaanhoitaja Heidi Ihalainen sanoo.

Kiireellisessä tilanteessa myös mökkiläisten ja ulkopaikkakuntalaisten on helpompi muistaa numero, kun se on koko maassa sama, Ihalainen arvioi. Soittaminen päivystysapuun 116 117 on ilmaista ja puhelimeen vastataan ympäri vuorokauden. Sosterin päivystyksen vanhaan numeroon soittaminen maksaa paikallispuhelun verran.

Sosterin vs. johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen muistuttaa, että asiakkaan kannattaa aina ensin soittaa numeroon 116 117 sen sijaan, että lähtisi esimerkiksi autolla suoraan päivystykseen.

– Sosterin käytännön mukaisesti me annamme jatkossakin asiakkaalle aina viitteellisen ajan, milloin hänen kannattaa saapua paikalle päivystykseen. Soitto numeroon 116 117 siis lyhentää asiakkaan jonotusaikaa päivystyksessä, Luukkonen sanoo.

Henkeä uhkaavissa tapauksissa, kuten kova rintakipu, hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet, äkillinen kouristelu, oikea numero on aina hätänumero 112.

Muistilista

– Hätätapauksessa soita 112.

– Kiireellisessä asiassa soita 116 117.

– Kiireettömässä asiassa ota yhteys Sosterin terveyskeskukseen verkossa www.sosteri.fi/asioi-verkossa tai soita 015 527 7112