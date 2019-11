Koko perheen puuhapäivä veti Kerimäen liikuntahallille neljäsataa henkeä – tällaista haluttiin lisää

0

Tarjontaa olisi ollut vaikka mitä, temppuradasta kasvomaalaukseen, mutta kolmevuotias Helmi Sikanen ja 11 kuukauden ikäinen pikkuveli Sulo viihtyivät parhaiten leikkinurkkauksessa, pikkulelujen kanssa.

– Kiinnostaa näköjään samanlainen touhu kuin kotona, naurahti isä Henry Sikanen. Suvi-äiti sai olla tarkkana, ettei Sulo pistä liian pieniä leluja suuhun.

Kerimäen liikuntahallilla järjestetty koko perheen puuhapäivä oli valikoitunut Savonlinnan Moinsalmella asuvan Sikasten perheen lauantaipäivän ohjelmaksi.

– Tänä viikonloppuna olisi ollut tapahtumia vähän joka puolella, mutta päätettiin tulla tänne. Hyvä kun tällaisia järjestetään, kiitteli Henry Sikanen.

Suvi Sikanen on hoitanut pieniä lapsiaan toistaiseksi kotona. Kotiäitiys on ollut perheelle arvovalinta.

– Onhan tämä taloudellisesti vähän tiukempaa, mutta tämä lasten kasvuvaihe on niin lyhyt ettei sitä halua menettää. Näitä asioita ei rahalla voi ostaa, pohdiskeli isä-Henry.

Tyytyväisiä naamoja näkyi liikuntahallilla lauantaina joka puolella – ja paljon. Pääjärjestäjän, MLL:n Kerimäen yhdistyksen talkoolaiset laskivat ovella kävijämäärän nousseen yli neljänsadan.

– Pariasataa odoteltiin, joten tulos oli tosi hieno, iloitsi MLL Kerimäen puheenjohtaja Paula Huovinen.

Pillimehuja ja grillimakkaroita jouduttiinkin hakemaan päivän aikana kaupasta lisää.

Viisivuotiaalle Niila Jaatilalle vauhtia köysikiikussa antanut isä Kimmo Jaatila viihtyi hänkin tapahtumassa.

– Ei täällä liikaa ole tarjontaa lapsiperheille. Tällaisia saisi olla enemmänkin, toivoi Jaatila.

Koko liikuntahallin täyttänyt tapahtuma syntyi monen tahon yhteistyöllä.

– Teki mieli järjestää jotain isompaa ja paukkuja tuntui olevan, kertoo organisointia vetänyt Paula Huovinen.

Liikuntahallin toiseen päätyyn tehtiin temppurata, jonka suosituimpia kohteita oli Kerimäen Liikuntanaisten freegym-ilmarata.

Savonlinnan seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö jätti tällä kertaa oman pikkujoulutapahtuman järjestämättä ja oli puuhapäivässä mukana vahvalla panoksella.

Rasteilla pääsi askartelemaan ja maalaamaan kynttilöitä. Kasvatustyöryhmän jäsen Laura Hannonen oli ideoinut kynttilöiden värjäämisen elintarvikegeelivärin ja Fairy-vaahdon yhdistelmällä. Tuotoksista paketoitiin mukavia kotiinviemisiä.

Tarjolla oli myös nuorten tekemää kasvomaalausta. Savonlinnan 4H-yhdistyksen pisteessä pääsi askartelemaan kuusenkoristeita.

Kerimäen Pitäjänteatterin jouluinen pienoisnäytelmä hiljensi hulinan hetkeksi ja sai yleisön täyttämään katsomon.

LC Kerimäki/Puruvesi tarjosi tapahtumaväelle ulkona grillimakkaraa, joka kelpasi hyvin. Mehut oli saatu paikallisista kaupoista lahjoituksina. Kerimäen Yrittäjätkin olivat antaneet tukea puuhapäivän järjestelyihin.

Päivän odotetuimpia hetkiä oli iltapäivällä, kun sketsiryhmä Biisonimafian Janne Kaperi ja Tuomas Rinkinen tulivat paikalle jakamaan nimikirjoituksia ja tarroja. Faneja riitti pitkäksi jonoksi asti ja kuvia otettiin ahkerasti.

Biisonimafian sankarit houkuttivat myös isompia lapsia ja nuoria paikalle, mikä oli tavoitteenakin.

Moni perhe jatkoi puuhapäivästä vielä Päivä paloasemalla -tapahtumaan ja Kerimäen joulunavaukseen.