Hyvä maku ratkaisee, sanoo Punkaharjun vuoden yrittäjä

Punkaharjun Vuoden Yritys 2019 on Särkilahdella pääpaikkaa pitävä, Heikki ja Merja Kutvosen pyörittämä Kala-Kutvonen.

Punkaharjun Yrittäjät ry palkitsi Vuoden Yrityksen lauantaina pikkujoulujuhlansa yhteydessä Punkaharju Resortin ravintola Paviljongissa.

Valinnassaan Punkaharjun Yrittäjien hallitus kiinnitti huomiota 20-vuotisjuhliaan viettävän yrityksen tasaiseen, omarahoitteiseen kasvuun, erinomaiseen kannattavuuteen sekä yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa.

Yrittäjäyhdistys nostaa esiin Kala-Kutvosen asiakkaan kommentin: ”Kutvonen ei osaa tehdä huonoa”. Lisäksi esimerkiksi asiakaslähtöisyyttä kehuttiin.

– Raaka-aineet ovat poikkeuksetta tuoreita ja parasta mahdollista laatua. Kutvosen pariskunta on yhteistyökykyinen ja -haluinen, ja osallistuu mielellään paikallisten yhteisöllisiin projekteihin. Kutvonen on aito lähitekijä, yrittäjäyhdistys toteaa perusteluissa.

Kala-Kutvonen on tullut tunnetuksi erityisesti kalasäilykkeistään, sekä pop-up kalaravintolan pitämisestä markkinoilla ja tapahtumissa.

Tätä nykyä Kala-Kutvosen tuotteisiin voi törmätä kaupoissa pääkaupunkiseudulta Lappiin saakka – ja yrittäjiin itseensäkin myynnin ja kalanpaiston merkeissä erityisesti Itä-Suomen alueella.

Nykytilanteen saavuttamiseksi on tehty tunti- ja kilometritolkulla töitä.

Heikki Kutvonen toteaa, että moniin kauppoihin on saatu tuotteet hyllylle niin, että on ensin käyty olemassa esillä ja maistattamassa asiakkaille tuotteita.

– Paljon on tehty jalkatyötä. Eikä se siihen pysähdy, että on tuotteet saatu hyllylle, vaan täytyy pitää itseään asiakkaiden mielessä käymällä aika ajoin uudelleen, Heikki Kutvonen sanoo.

Yhteydenpidon ja myynnin Kutvonen hoitaa kauppojen suuntaan itse. Tukkureita ei ole välissä, vaan tuotteet kulkevat siis melko suoraan tuottajalta kuluttajalle.

– Useisiin kauppoihin on saatu tuoda oma hyllykin tuotteillemme, jotta erotuttaisiin paremmin.

Yhtenä tunnusmerkkinä yrityksellä on alkuvaiheista saakka ollut purkkien maalattu kansi ja ”Terveiset Saimaalta” -slogan.

– Se oli yrittäjäuran ensimetreillä aika iso satsaus, kun tilattiin ensimmäiset koeversiot kansista. 24 000 markkaa laitettiin kiinni, jotta saatiin 2 purkkia ja yksi kansi, Kutvonen muistelee.

Kilpailu on kuitenkin kovaa, eikä pelkkä esillä oleminen ja tuotteen ilme ole kaupan käynnin tae.

Savolaishenkisillä supliikkivastauksilla on joidenkin empivien asiakkaiden kohdalla saatu ostopäätös toteutumaan. Kutvonen alleviivaa, että kaikkein tärkeintä on kuitenkin maku. Sillä saadaan oikeasti tuote myydyksi ja erotutaan ratkaisevasti kilpailijoista.

– Reseptejä alettiin kehittelemään, kun yritystoiminta alkoi. Kaikki ovat täysin omiamme ja paljon tehtiin kokeiluita, että sopivat löydettiin. Kehitystyötä tehdään edelleen, mutta monia vanhojakin reseptejä on yhä tuotannossa.

Markkinoiden ja tapahtumien osalta Kutvoset ovat kiertäneet erityisesti itäisen Suomen alueella pidettäviä kalamarkkinoita.

Lämmöllä muistellaan etenkin Mikkelin markkinatapahtumia, joiden yhteydessä aikoinaan järjestettiin kalan perkuun SM-kisojakin.

– Useana vuonna oli meidän väki kärkisijoilla, mestaruuksiakin taisi tulla. Kovimmat tekijä perkasivat käsin kilon muikkuja alla kahteen minuuttiin.

Savonlinnassakin oli kala-markkinat oli takavuosina Riihisaaressa, mutta tapahtuma kuihtui pois, ilmeisesti järjestäjien puuttumisen vuoksi.

– Ei markkinatapahtumat sinällään tarvitse mitään isoa ammattiorganisaatiota taustalleen. Monet maamme tunnetuistakin tapahtumista ovat esimerkiksi yksittäisten yhdistysten järjestämiä.

Muonituksen saralla Kutvosilla on valmiudet palvella asiakkaita pienistä juhlatilaisuuksista suuriin yleisötapahtumiin saakka.

Soppaa voidaan keittää kerralla jopa 500-700 hengelle. Muikkua on puolestaan kiireisimpinä päivinä tai iltoina paistunut pannulla jopa yli 200 kiloa.

– Toritapahtumissa meillä on usein kalan ohessa muutakin tarjolla, kuten pottua ja lettuja. Laajimmillaan on aika monipuolinenkin ruokatarjonta.

Yritys tarjoaa lisäksi myös pitopalvelua. Se on Kutvosten mukaan ollut viime vuosina yrityksen voimakkaimmin kasvanut osa-alue.

Kuluvankin syksyn aikaankin viikonloput ovat täyttyneet erilaisista juhlista kuten syntymäpäivistä ja hautajaisista.

Päävastuu pitopalvelun pyörittämisestä on Merja Kutvosella. Toiminta on painottunut pääasiassa Punkaharjun alueelle.

– Juhlapyhät kuten joulu- ja juhannus työllistävät myös siten, että meiltä tilataan muun muassa leivonnaisia, kakkuja ja laatikoita, Merja Kutvonen kertoo.

Pitopalvelua varten Kutvosilla on erilliset keittiötilat samassa tuotantorakennuksessa, jossa säilyketuotantokin pyörii.

– Hyvät kalaruoat ovat usein toivottuja, mutta ihan kaikkea mahdollista kyllä tehdään, Merja Kutvonen tuumaa pitopalvelun osalta.

Katse on ollut yrittäjillä aina eteenpäin, mistä kertoo muun muassa aktiivinen tuotekehitystyökin.

Kala-Kutvosen toimintaa on saatu aina kehitettyä tulorahoituksen pohjalta ja tehdyt investoinnit ovat kantaneet pitkälle.

Esimerkiksi tuotantorakennusta on laajennettu ja kehitetty vaiheittain, tarpeen mukaisesti.

Tällä hetkellä Kutvosilla on työn alla keskivertoa tuntuvampi laajennusprojekti, kun tuotantorakennuksen yhteyteen valmistuu uusi pakastamo, sekä varasto- ja tuotantokäyttöön soveltuvaa lisätilaa.

Vielä tosin ei ole täysin lyöty lukkoon mihin tarkoitukseen ja missä määrin tilat valjastetaan.

– Mahdollisesti tulee nykyistä enemmän tilaa pitopalvelun käyttöön, sillä on kehittymässä vahvasti.