Apulanta ja Suvi Teräsniska Punkaharjulle – Luola Eventsin ensi vuoden ohjelma julki

0

Luola Events on julkaissut vuoden 2020 ohjelmaa. Suuret yleisötapahtumat jatkuvat Tuunaansaaren luolastossa Punkaharjulla jo talvella ja keväällä.

Helmikuussa luolastossa viihdytään stand up-komiikan ja musiikin merkeissä. 8.2. esiintymään saapuvat Jaakko Saariluoma, Heikki Vilja ja Aurora Vasama. Jaakko Saariluoma on aina tilanteen päällä ja askelen edellä oleva, lämpimästi tykättävä suosikkikoomikko. Heikki Vilja on humalassa saanut lempinimen Totuus-Heikki, koska silloin se sanoo suoraan. Samaa tapahtuu myös lavakeikoilla selvinpäin. Aurora Vasama on sympaattinen elämäntapateini ja norppastalkkeri. Oman elämänsä mr Bean, joka kykenee ajamaan itsensä niin noloihin tilanteisiin, että se on jo coolia. Tapahtumaan on myynnissä myös Show&Dinner -paketteja.

21. helmikuuta luolassa kuullaan Apulanta-yhtyettä, jota on mahdollista nähdä ja kuulla Nu Metal Is Great Again -nimisellä kiertueella yhteensä kahdellatoista eri paikkakunnalla. Yhtyeen viimeisin julkaisu Make Nu Metal Great again -ep:ltä lohkaistu single “Lokin päällä lokki” on noussut järkälemäiseksi platinaa striimanneeksi hitiksi ja yhtye on timanttisessa livekunnossa.

Huhtikuussa 24.4. lavalla säkenöi Suvi Teräsniska. Teräsniska on maamme iskelmälaulajien ehdotonta kärkeä. Kaikki Suvin aiemmat albumit ovat myyneet vähintään platinaa, yhteensä hänen levyjään on myyty yli 300 000 kappaletta. Lisäksi Suvi on osallistunut muun muassa supersuosittuun Vain Elämää -sarjaan.

Jo seuraavana päivänä 25.4. tarjolla on raskaamman sarjan soitantaa: Kalliosalin estradin ottaa haltuun Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus. Yhtye perustettiin vuonna 1996 ja se teki huikean kahdeksan vuotta kestäneen uran suomalaisen raskaan rokin estradilla. Viidestä albumista neljä on ylittänyt kulta- tai platinarajan, ja myöskin live-esiintymisten suosio oli ennennäkemätön. Kokoonpanon tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluvat esimerkiksi Nyt on mies!, Surupuku, Lumessakahlaajat, Rajaton rakkaus, Kylmä tila ja Hyvä ihminen. Joulukuussa 2004 yhtye jäi määrittelemättömän pituiselle keikkatauolle, kunnes noin kaksi vuotta myöhemmin kertoi uransa päättyneen lopullisesti. Vuonna 2017 kokoonpano teki kuitenkin näyttävän paluun keikkarintamalle. Keikkailu on jatkunut tuosta lähtien ja keväällä 2020 yhtye saapuu esiintymään Punkaharjulle Tuunaansaaren luolastoon.

Heinäkuussa 4.7. Suomen maagisimmalla tapahtuma-areenalla esiintyy Laura Voutilainen. Laura Voutilainen on julkaissut urallaan useita kulta- ja platina-albumeita ja palkittu kahdesti vuoden naissolistina Emma Gaalassa. Laura on tunnettu paljon radioissakin soineista kappaleistaan kuten Kerran, Miks ei ja En mielestäin sua saa.

Luola Eventsin Markus Kaskinen ja Jussi Silvennoinen kertovat, että tiedotettavaa on tulossa vielä myöhemminkin mm. 13.6. luolassa pidettävien Käkipäivien iltabileiden osalta. Lisäksi Kaskinen ja Silvennoinen sanovat, että luolasto toimii ensi vuonnakin useiden yksityistilaisuuksien järjestämispaikkana. Esimerkiksi tammikuun lopulla Punkaharjun luolassa pidetään Etelä-Savon Yrittäjien Yrittäjägaala.