Uusilla K-kauppiailla positiivinen vire päällä – kaupan yhteyteen uusi pakettipalvelu ja Alkon noutopiste

Punkaharjulla K-market Kruunussa vaihtui vetovastuu jo lokakuussa, mutta virallisia ja isompia avajaisia uudet kauppiaat Soile Kiesiläinen ja Tuukka Tenhunen viettivät viime viikon lopulla.

Avajaishuiskeen keskellä tavoitetut Kiesiläinen ja Tenhunen kertoivat kauppiasuransa alkuvaiheista hymyissä suin, innostusta ilmassa.

Työtä oman kaupan pyörittämisessä riittää paljon, mutta Keskon käytännönläheisen ja kattavan kauppiaskoulutuksen myötä siihen uusien yrittäjien mukaan päästy kuitenkin hyvin kiinni.

– Erilaisella otteella työtä nyt tekee, kun tekee täysin itselle. Koko ajan riittää touhua ja tekemistä. Homma vie hyvin mukanaan, eikä siinä tunteja ja päiviä tule entiseen tapaan laskettua, Kiesiläinen ja Tenhunen sanovat.

– Kaupan pito on vähän kuin jatkuvan rakennustyömaan ylläpito. Vaikka kuinka paljon tekisit, niin vähintään yhtä paljon tuntuu olevan tekemättä. Jossain vaiheessa pitää vain päättää aina lopettaa päivän työt, Tenhunen naurahtaa.

Kauppiaat kehuvat henkilökuntaansa innostuneeksi ja motivoituneeksi. Omaan asiakaskuntaankin on päästy jo tutustumaan hyvin.

– Työporukassamme on hyvä tekemisen meno päällä. Ylipäätäänkin ihmiset ovat oikein avoimia ja koemme, että meidät on otettu hyvin vastaan, kauppiaat toteavat.

Kaupan toiminnassa peruselementit on pidetty paljolti ennallaan. Uudistuksiakin Kiesiläinen ja Tenhunen ovat kuitenkin ehtineet jo tuomaan ja paljon on kaikenlaista vielä vireillä.

Kauppiaat huomauttavat, että osa asioista ei ole vain heidän tahtotilastaan kiinni. Pohdinnassa on sekin, mihin kaikkiin mahdollisuuksiin halutaan tarttua.

Yksi konkreettinen uusi avaus tulee käyttöön tällä viikolla, kun DB Schenkerin noutopiste avautuu kaupan yhteyteen. Pakettiautomaatti on jo asennettu kauppaan.

Schenkerin pakettipalvelu on valittavissa toimitusvaihtoehdoksi useissa verkkokaupoissa. DB Schenkerin kotisivuilla toimitusaikojen kerrotaan olevan 1-3 päivän luokkaa.

Noutopisteitä on ympäri Suomen R-kioskeissa, K-ruokakaupoissa ja muissa paikallisissa yrityksissä ja verkoston kerrotaan laajeneva jatkuvasti.

– DB Schenkerin ja K-ryhmän yhteistyö tältä osin on valtakunnallisestikin vielä melko uutta. Meillekin tämä mahdollisuus tuli eteen aika nopealla aikataululla, kauppiaat sanovat.

Pakettipalvelu toimii niin, että kun tilauksesta tulee saapumisilmoitus, sen voi tulla noutamaan kaupan aukiolojen puitteissa kaupasta.

Kauppaan saavuttaessa kerrotaan henkilökunnalle noudettavasta paketista ja paketti luovutetaan tilaajalle henkilökunnan toimesta.

– Pakettipalvelun rakenteet antavat mahdollisuuden siihenkin, että voimme ryhtyä tarjoamaan myös muiden toimijoiden pakettipalveluita. Se tosin riippuu muiden toimijoiden aloitteellisuudesta ja tahtotilasta.

Toinen lähitulevaisuudessa kaupan yhteyteen tuleva uusi palvelu on Alkon noutopiste. Sen suhteen ollaan sopimuksen teon parissa, mutta tarkkaa aikataulua sen aloitukseen ei vielä osata sanoa.

– Tilaukset tehdään Alkon verkkokaupan kautta. Sen lisäksi, että tuotteet saa lähelle, on isossa verkkokaupassa laajempi ja kattavampi valikoima.

Radikaaleja muutoksia kaupan rakenteeseen ei ole tällä hetkellä kaavailtuna, mutta hevi- ja leipäosaston kalusteita tullaan uusimaan.

Lähiaikoina kaupan tiloja on tarkoitus käydä läpi K-ryhmän myymäläsuunnitteluun erikoistuneen asiantuntijan kanssa.

– Vaikka omia näkemyksiä on, niin haluamme tätä mahdollisuutta hyödyntää ja saada ajatuksillemme sparrausta ammattilaiselta, joka tekee myymäläsuunnittelua kokoaikaisesti.

Paikalliset tuotteet nähdään tärkeänä osana kaupan valikoimaa. Pitkä lista kertyy jo nyt, kun kauppiaat ryhtyvät luettelemaan esimerkkejä lähialueelta myyntiin tulevista tuotteista. Avajaistenkin yhteydessä oli yhteistyökumppaneita esittelemässä ja myymässä tuotteitaan. Ideologiaan sopii myös, että paikallisesti saadaan paljon yleisimpiä ja arkisia kulutustuotteita, kuten leipää ja perunaa.

Verkostoitumistakin on ehditty jo aloittamaan ja sitä on määrä jatkaa avoimella otteella. Kauppiaat kannustavat tuottajia reilusti yhteydenpitoon ja vaikka visiitille kauppaan. Ja toimii homma toisinkin päin: voi reilusti kutsua kauppiaatkin vierailulle.

– Esimerkiksi erään lammastilan kanssa kun ryhdyttiin keskustelemaan, niin päädyttiin lopulta tutustumiskäynnille heidän tilalleen ja tuotteitakin tuli meille myyntiin.

Kiesiläinen ja Tenhunen muuttivat Savonlinnan alueelle Jyväskylästä. Kotiutuminen seudulle on sujunut kauppiaspariskunnan mukaan niin ikään mukavissa merkeissä. Savonlinna oli heille jo ennestään tuttu paikkakunta. Kiesiläinen on lähtöisin Savonlinnasta ja sen myötä Tenhunenkin on vuosien varrella jo tutustunut kaupunkiin.

– Punkaharjusta en kyllä tiennyt muuta kuin sen, mihin se sijoittuu kartalla. Maisemat ovat kyllä tosiaankin kehuttavat ja ylipäätäänkin ihmiset ovat täällä mukavia, Tenhunen sanoo.

Kiesiläinen kehuu niin ikään ilmapiiriä ja toteaa, että muualla asuneena kyllä huomaa seutukuntien kesken olevat eroavaisuudet.

– Tänne palatessa tuli sellainen tunne, että nyt sitä on taas omien parissa, Kiesiläinen naurahtaa.