Savonrannan Vuoden yrittäjä Erwin Tiesma solahti retkien järjestäjästä ravintolayrittäjäksi ja puhuu paikallistalouden puolesta

Kun Erwin Tiesma tarvitsi kesällä Savonrannalla kahvilaansa munkkeja, hän kääntyi paikallisen leipurin puoleen.

– Olisin voinut käydä hakemassa munkit Savonlinnasta isommasta kaupasta puolet halvemmalla, mutta halusin tukea paikkakunnan palveluja, perustelee Savonrannan vierasvenesatamassa olevan Viking Cafen yrittäjä.

Lauantaina Tiesma palkittiin Vuoden yrittäjänä Savonrannan yrittäjäyhdistyksen syyskokouksessa. Hän puhuu vahvasti paikallistalouden puolesta.

– Paikalliset tuotteet ja palvelut ovat tärkeitä ja niitä pitäisi käyttää. Kaikki eivät ymmärrä, että isoille ketjuille jätetty raha menee täältä pois.

Hollannista lähtöisin oleva Erwin Tiesma kävi Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 2006. Silloin hän tuli kanoottiretkelle Kolovedelle. Paikka oli löytynyt googlaamalla.

Mies työllisti it-alan yrittäjänä Hollannissa kuusi ihmistä, mutta alkoi kaivata uusia asioita ja haasteita. Kun elämäntilanne muuttui, Tiesma luopui yrityksestään ja muutti pysyvästi Savonrannalle vuonna 2014. Hän osti Hankavaarasta maatilan ja alkoi markkinoida retkeilypalveluja.

Tiesma opiskeli parissa vuodessa suomen kielen, joka sujuu nyt jo hyvin. Kielikurssilta löytyi uusi venäläissyntyinen vaimokin.

Kanoottiretket ja retkiluistelu ovat lajeja, jotka kiinnostavat hollantilaisia. Retkiluistelun osalta vaikeutena on, ettei Savonrannalle ole vielä saatu kunnollista retkiluistelureittiä.

– Luisteluratoja tarvittaisiin enemmän. Olen ohjannut kiinnostuneita muun muassa Harjun Porttiin ja Oraviin, kertoo Erwin.

Yksi mielessä kytevä idea on luistelupaikkojen välillä kiertävä bussi, jolla yhdessä paikassa majoittuvat matkailijat pääsisivät kokemaan erilaisia ympäristöjä.

Kolme vuotta sitten avautui mahdollisuus Savonrannan vierasvenesataman ravintolaan, joka jäi ilman yrittäjää. Tiesma koki palvelun kylälle tärkeänä ja teki vuokrasopimuksen Savonlinnan kaupungin kanssa, vaikkei tiennyt ravintola-alasta mitään.

– Olen vähän idealisti ja minulla on pioneerihenkeä. Ensimmäinen vuosi oli vaikea, mutta toiminta on joka vuosi kasvanut.

Ravintola Viking Cafe työllisti viime kesänä liki kymmenen ihmistä. Veneilijöitä kävi mukavasti ja monet heistä useamman kerran kesässä. Ravintolassa oli kesän mittaan useita tapahtumia ja esiintyjiä.

Ravintolan vuokrauksen jatkuminen on parhaillaan neuvoteltavana kaupungin kanssa. Tiesmalla on halu jatkaa toimintaa.

Osa yrittäjyyttä on hollantilaisten juustojen tuonti Suomeen. Juustoja päätyy muun muassa muutamiin lähiseudun kauppoihin.

Koloveden retkiä Tiesma järjestää siten, että hän hoitaa vieraille kanootit ja opastaa heidät kohteeseen. Itse hän ei retkille osallistu. Melojat tulevat pääosin Hollannista ja Belgiasta.

– He ovat ihmisiä, jotka tykkäävät luonnosta ja haluavat liikkua rauhassa. On ystäväryhmiä tai esimerkiksi isä poikansa kanssa, kuvaa Erwin.

Suomalaiset vaativat Erwin Tiesman mukaan ulkomaalaisilta vähän totuttelua.

– He ovat tosi kohteliaita, mutta eivät helposti avaudu. Mutta vähän koskenkorvaa, niin he avautuvat tosi paljon, virnistää Erwin ja vakuuttaa asettuneensa Suomeen pysyvällä mielellä.

Savonrannan Vuoden yrittäjä peräänkuuluttaa paikallistalouden suosimisen ohella laajaa yhteistyötä matkailun ja muidenkin elinkeinojen kehittämiseen.

Tiesman yhteistyökyvyt ja -halut sekä uusien näkökulmien tuominen olivat yrittäjäyhdistyksessäkin keskeinen peruste Vuoden yrittäjän tittelille.

– Pitäisi saada sellainen ”auta naapuria” -henki. Kateus ja mustasukkaisuus on kaiken jarru.