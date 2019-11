Sosteri nipistää menonsa alle tämän vuoden tason – lisäsäästöjä odotettavissa vielä

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri vastaa sille ladattuihin säästöpaineisiin ensi vuoden talousarvioesityksessään. Yhtymähallituksen esityksessä toimintakulut vähenevät kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna 0,4 prosenttia eli 700 000 euroa.

Alkuperäiseen vuoden 2019 talousarvioon verrattuna mennään nousun puolelle, mutta siinäkin kasvua on maltilliset 0,5 prosenttia. Yhtymävaltuusto myönsi kuitenkin runsas viikko sitten tämän vuoden menoarvioon 1,8 miljoonan euron lisämäärärahan, koska sosiaalipalveluja on käytetty selvästi arvioitua enemmän.

Sosiaalipalveluissa suurin menoerä ovat asumispalvelut, joiden summaksi arvioidaan ensi vuonna 15,4 miljoonaa euroa.

Ensi vuoden toimintakuluiksi arvioidaan 189,2 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen osuus on 70,2 miljoonaa ja ostopalvelujen 75,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 tilinpäätöksestä kasvua on 1,9 prosenttia.

Kuntien maksuosuudet laskevat tämänvuotisesta Enonkoskella, Rantasalmella ja Sulkavalla. Savonlinnan osuus nousee 2,8 miljoonalla eurolla 149,2 miljoonaan euroon.

Talousarviossa on huomioitu kiky-sopimuksen lakkaamisen myötä täysimääräiseksi palautuvat lomarahat sekä työehtosopimusvaikutukset.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen pitää keskeisenä Sosterin saavuttamaa hyvää palvelutasoa, joka säilyy.

– Terveyskeskukseen pääsee hoitoon seitsemässä päivässä ja erikoissairaanhoidossa meillä on tällä hetkellä valtakunnallisesti paras hoitoon pääsy, sanoo Nousiainen.

Pohjois-Savon suunta ja sen realisointi on Nousiaisen mukaan Sosterin strategian kärjessä.

Hallintojohtaja Saara Pesosen mukaan talousarvioon pääseminen edellyttää erittäin tiukkaa talouskuria ja myös toiminnallisia muutoksia kustannusvaikutusten aikaansaamiseksi. Taustalla ovat lukuisat keskustelut kuntien kanssa talouden tasapainottamisesta.

Talousarvion päälle haetaan vielä lisäsäästöjä useiden yhteistoimintalain mukaisten menettelyjen kautta. Erikoissairaanhoidon osalta yt-neuvottelut ovat jo päättyneet ja sieltä saatiin talousarvioon puolen miljoonan euron säästöt.

Kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaron mukaan 6-8 henkilötyövuoden säästöihin päästiin ilman irtisanomisia. Määräaikaisuuksia vähennetään ja yksi kirurginen osasto muuttuu viikko-osastoksi, jolla ei operoida viikonloppuisin.

Isompi myllerrys on vielä edessä. Meneillään ja tulossa olevissa eri toimialojen yt-neuvotteluissa tavoitellaan Peitsaron mukaan toimintamenoihin yhteensä 2,5 miljoonan euron lisäsäästöjä, jotka eivät näy talousarvioesityksessä.

– Pitää myös muistaa, että meiltä vähennettiin jo vuosina 2014-16 pidetyissä yt-menettelyissä 72 henkilötyövuotta, toteaa Peitsaro.

– Toimiala on haasteellinen ja kuntalaisilla on kuitenkin lakisääteinen oikeus tiettyihin palveluihin, muistuttaa Pekka Nousiainen.

Ensi vuoden talousarvioon sisältyy pieniä toiminnallisia muutoksia. Tehostettu kotisairaanhoito siirtyy sosiaalipalveluista perusterveydenhuoltoon. Kotihoito ja palveluasuminen on yhdistetty alueellisesti. Erikoissairaanhoidossa on tehty toiminnallisesti perusteltuja osastojärjestelyjä.

Ensi vuodelle on varattu kahdeksan miljoonaa euroa uuden pääterveysaseman rakentamisen aloittamiseen. Yhtymähallitus hyväksyi maanantaina uudisrakennushankkeen suunnitelmat urakkalaskentaa varten.

Tavoitteena on, että rakennustöihin päästäisiin ensi keväänä. Sairaalan yhteyteen suunnitellun terveysaseman kokonaiskustannusarvio on non 25 miljoonaa euroa ja sen pitäisi valmistua alkukesällä 2022.

Talousarvion yhteydessä on päivitetty Sosterin strategia. Strategian tärkein tavoite on väestön hyvinvoinnista ja asiakkaan arjessa pärjäämisestä huolehtiminen kokonaisvaltaisella huolenpidolla.

Hyviä tuloksia tuottanutta prosessijohtamista jatketaan viiveettömän toiminnan ja kustannustehokkaiden palveluiden kehittämiseksi.

Palveluiden tuotantotapojen selvittäminen päätettiin jo aloittaa tukipalveluissa. Sosteri tuottaa nyt ravintohuollon, teknisen huollon, materiaali- ja laitoshuollon, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tietohallinnon palvelut pääosin omana toimintana.

Nyt alkavan selvityksen tavoitteena on saada aikaan kustannussäästöjä. Yhteistyötä muun muassa Pohjois-Savon tukipalveluyhtiöihin on tarkoitus syventää. Tarvittavien toimenpiteiden pitää olla käynnistettävissä 30.6.2020 mennessä.