Kerimäen Yrittäjien uusi vetäjä Arto Koponen haluaa yrittäjien asiat näkyvämmin kumppanuuspöytään

Kerimäen Yrittäjät ry. lähtee ensi vuoteen uuden puheenjohtajan luotsaamana. Syyskokous valitsi tehtävään rakennusmestari Arto Koposen. Nykyinen puheenjohtaja Satu Jalvanti-Hannikainen jää vielä yhdistyksen hallituksen jäseneksi. Pesti vaihtuu vuodenvaihteessa.

Arto Koponen on pyörittänyt puolisonsa Pia Keto-Tokoin kanssa Majoitusliike Yömyssyä entisellä Toroppalan koululla vuodesta 2012.

– Kesän majoitustilanne oli aika hyvä, mutta syksy on tietysti hiljaisempaa. Majoitusta tarvitseva työporukat pitävät onneksi toimintaa yllä talviaikana, sanailee Koponen.

Yömyssy toimii kevyellä organisaatiolla. Majoitusliikkeessä ei ole varsinaista aamiais- ja ateriapalvelua, mutta huoneisiin saa halutessaan aamiaiskorin. Kulku tapahtuu omatoimisesti ovikoodeilla.

Muutakin toimintaa on, muun muassa paikallinen lions-klubi pitää Yömyssyä kokoontumispaikkanaan. Tiloja voi vuokrata erilaisiin tilaisuuksiin.

Koposen oma työsarka suuntautuu enemmän rakennusalalle Saimaanrauta-yritysnimikkeen alla. Yhden hirsirakennusvalmistajan myyntiedustus on poikinut pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan hommia laajemmin itäisen Suomen alueella.

– Siinä on nähnyt aika hyvän kattauksen, miten eri tavoin eri paikoissa suhtaudutaan rakennuslupiin ja jätevesiasioihin.

Koposen palveluihin kuuluu myös asuntokauppoihin ja kuolinpesien kiinteistöihin liittyviä kuntotarkastuksia.

– Yritystoiminta koostuu pienistä puroista, mutta töitä ja tekemistä riittää, sanoo yli kaksikymmentä vuotta yrittäjänä toiminut Koponen.

Arto Koponen on toiminut kaksi kautta rakennusmestarien valtakunnallisen kattojärjestön, RKL:n liittohallituksessa Mikkelin piirin edustajana. Pesti päättyy tämän vuoden loppuun, joten Kerimäen Yrittäjien puheenjohtajuudelle löytyy nyt paremmin aikaa. Kerimäen Yrittäjien hallituksessa hän on toiminut kolme vuotta.

Yrittäjien hallitus uusiutui ja nuorentui syyskokouksessa tuntuvasti. Hallituksesta jäävät pois Olli Tervonen, Hannu Kovanen ja Taina Suomalainen. Heidän tilalleen tulevat uusina Jarkko Turunen, Marko Kosonen ja Sanna Suomi.

– On hyvä saada uutta verta, mutta säilyttää myös tiettyä jatkuvuutta.

Koposen mielestä Kerimäen Yrittäjillä ei ole mitään tarvetta lähteä suunnittelemaan yhdistymisiä johonkin suuntaan. Jäseniä ja totuttua toimintaa on, ja uusiakin tuulia haistellaan.

Tapahtuma-anti painottuu Yrittäjillä loppuvuoteen. Tulevana viikonloppuna vietetään Kerimäellä joulunavausta, missä yrittäjäyhdistys on keskeisessä roolissa.

Yrittäjien suurin ponnistus on Kerimäen Joulumessut, joita vietetään nyt 35. kerran. Liikuntahalli täyttyy messuosastoista ja -kävijöistä itsenäisyyspäivän jälkeisenä viikonloppuna 7.-8. joulukuuta.

– Toivottavasti messuperinne pystytään säilyttämään, vaikka se ei taloudellisesti paljon tuotakaan yhdistykselle ja kaupungin tuki on pienentynyt vuosi vuodelta. Esillä olo on kuitenkin tärkeää.

Koponen haaveilee, että jotain näkyvää toimintaa tai tapahtumaa voisi kehittää myös keväälle tai alkukesään.

Uuden puheenjohtajan tavoitteena on tuoda Savonlinnan kaupungin lähidemokratiaelimeen, kumppanuuspöytään enemmän myös yrittäjien näkemyksiä. Tähän asti kumppanuuspöydässä ei ole kovin paljon puitu elinkeinoelämän asioita.

– Yrityksilläkin olisi varmasti jotain toiveita ja tarpeita kaupungin suuntaan. Koitetaan kartoittaa niitä ennakkoon vaikka jossain yrittäjien yhteisissä illoissa, kaavailee Koponen.

Arto Koponen toivoo, että Kerimäelle saataisiin joku yhdistyksiä yhdistävä linkki tai taho, joka koordinoisi yhteistyötä ja tapahtumien järjestämistä. Näin saataisiin tieto kulkemaan paremmin ja vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä.

– Kokoontumis- ja tapahtumapaikkoja pitäjässä kyllä riittää.

