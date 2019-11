Sisävesiliikenne ja väylät kiinnostivat – Enonkoski-seuran kotiseutuillassa luennoitsijana kirjailija Vesa Luukkonen

0

Sisävesiväylät ja niillä kulkevat alukset ovat olleet erityisesti enonkoskelaisille ja savonrantalaisille tärkeitä menneinä aikoina. Vesiteitä pitkin kulkivat niin ihmiset kuin tavaratkin kotoa maailmalle ja takaisin.

Parempien tieyhteyksien myötä liikkuminen on siirtynyt kumipyörille ja vesiväylien merkitys on vuosikymmenenten kuluessa vähentynyt.

Puuta ja muuta rahtia kulkee vielä jonkin verran vesiväylillämme, mutta painopiste on siirtynyt enemmän matkailun ja huviveneilyn puolelle.

Enonkoski-seura järjesti tiistaina kotiseutu-illan, jossa aiheena oli sisävesiliikenne ja väylät Savonlinnasta pohjoiseen. Tapahtuman puhujana oli kirjailija Vesa Luukkonen.

Luukkoselle kertyi tietoa seutumme vesiväylistä samalla kun hän valmisteli Oravin kylän historiasta kertovaa kirjaa: Oravi – Ruukkikylästä matkailukeskukseksi.

Luukkonen aloitti luentonsa kertoen ensimmäisistä kanavakokeiluista 1500-1600 -luvuilta, joista jälkiä on nähtävissä vielä Lappeenrannan seudulla.

Luento sisälsi tietoa väylillämme liikkuneista aluksista, niiden lasteista, siltojen rakentamisesta ja väylän kunnostuksista.

Väylä Savonlinnasta Joensuuhun valmistui 1860-luvulla ja vuosikymmen myöhemmin päästiin samanveroisilla aluksilla kulkemaan Kuopioon.

Viimeisimpiä isoja väylän kunnostustöitä on ollut Haponlahden kanavan ylittävä silta 1960-luvulla sekä kanavan syventäminen 1980-luvulla.

– Kangassaaressa oli vilkas satama, jonka kautta laivattiin Venäjälle avovesien aikaan koko 1858 käynnistyneen lasitehtaan tuotanto. Saaren satamasta laivattiin 1860-luvun vaihteessa 2-raamisesta 4-raamiseksi muuttuneen sahan lähes koko tuotanto vientiin. Saaren rannassa on ollut myös ”varvit” laivaveistämön pohjina, joissa rakennettiin purjealuksia ja proomuja sisävesiliikenteeseen, Luukkonen kertoi.