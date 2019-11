C-tytöillä onnistunut kotiturnaus lauantaina -KLP-86 nappasi kaksi voittoa

0

KLP-86:n C-tytöt pelasivat lauantaina kotikentällään Kerimäen liikuntahallilla kolme F-poolin peliä.

Ensimmäisessä pelissä kerimäkeläisten osaamisesta sai osansa JuJu C2 . Joensuulaiset hävisivät pelin selkein luvuin 2-0.

Toisessa ottelussa KLP-86 jäi puolestaan altavastaajan rooliin. Rautalammin Urheilijoiden, RautU:n väki vei pelin 2-1.

Iltapäivän viimeisessä ottelussa taso oli kotijoukkueella taas kohdallaan ja Passarit voitettiin puhtaasti 2-0.

Joukkueen valmentaja Teemu Tiainen oli pelien kulkuun tyytyväinen, vaikka mahdollisuudet olisi ollut kolmeen voittoonkin.

Ensimmäisessä ja kolmannessa pelissä oltiin selvästi vastustajaa edellä ja muun muassa syötöt kulkivat hyvin.

– Rautalammin joukkuetta vastaan ensimmäinen erä vielä voitettiin selkein numeroin. Toisessa erässä pallojen vastaanotto jostain syystä katosi ja sitä myötä vähän luottamus peliinkin, Tiainen sanoo.

KLP-86:n C-tytöillä on tämän vuoden puolella vielä yksi F-poolin turnaus pelattavanaan.

Valmentaja katsoo, että aineksia joukkueella on menestyä pitkällekin, kunhan suorituksiin saadaan tasaisuutta. Kauttakaan ei ole vielä kovin paljoa pelattu.

Potentiaalista kertoo sekin, että joukkueessa pelaava Moona Malinen on päässyt mukaan maajoukkuetason toimintaan.

– Hyvä peli kulkee todella hyvin, sitä kun saadaan vain ylläpidettyä. Ylipäätäänkin joukkue on vielä melko nuori, puolet voi iän puolesta pelata C-tytöissä vielä ensikin kaudella.