Silvola-Anttolan maaseutunaiset toimivat ja pitävät kylää elävänä – viikonloppuna ohjelmassa joulumyyjäiset

Silvola-Anttolan maaseutunaiset ry täyttää tänä vuonna 85 vuotta. Perinteikkään yhdistyksen jäsenistö juhlisti pitkää ikäänsä kakkukahvein vuosikokouksensa yhteydessä, mutta painottaa juhlien sijasta toiminnassaan enemmän tekemistä kuten aina.

Yhdistys syntyi vuonna 1934 maamiesseuran naisjaostoksi.

– Perustajajäsenet ovat olleet aikanaan ahkeria naisia, sanoo seuran nykyinen puheenjohtaja Arja Pitko. Seura on ollut myös runsasjäseninen, sillä aluksi siihen kuului yli 100 naista. Tällä hetkellä jäsenmäärä on noin neljännes tuosta.

Kuusikymmentäluvun lopulla seura oli mukana rakentamassa maamiesseuran ja urheiluseura Nousun yhteistä seurojentalo Nousulaa, joka on maaseutunaisten tukikohta tänäkin päivänä.

Vuonna 2000 maamiesseura lopetti toimintansa ja yhdistyi Silvolan maa- ja kotitalousseuraan.

Kuusi vuotta tämän jälkeen nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa Silvola-Anttolan maaseutunaiset ry:ksi.

– Seura on aina elänyt ja muuttunut tilanteen mukaan, Pitko viittaa esimerkiksi nimen muutokseen. Kylän naiset tekevät nykyisin pääosin palkkatyötä, minkä johdosta seuraa ei nimen puolesta haluta liittää maatalouteen.

Seuralla on osuus kylätalo Nousulasta, mikä antaa toiminnalle puitteet, mutta jo itsessään tuottaa jäsenistölle tekemistä ja velvoitteita. Maaseutunaisten ansiosta Nousula on viihtyisä ja sen sisustus kuosissaan verhoja, pöytäliinoja ja kahvion kalusteita myöden.

Maaseutunaiset-yhdistyksellä on myös muuta tarpeistoa, esimerkiksi 100 hengen täydellinen kahvi- ja ruoka-astiasto, jota vuokrataan talon ulkopuolelle. Astioiden, laitoskeittiön ja viihtyisän sisustuksen ansiosta Nousulassa on mahdollista pitää hyvin monenlaisia tilaisuuksia.

Vakiintunutta toimintaa Nousulassa on esimerkiksi erilaisten liikuntaryhmien toiminnat, seurakunnan perhekerho ja eläkeläisten järjestämät tanssit.

Silvola-Anttolan maaseutunaisten vuoden kierrossa on muutama vakiintunut, vuosittain toistuva tapahtuma. Kevätkirppis, kasvienvaihtopäivä ja joulumyyjäiset kokoavat vuosittain Nousulaan kävijöitä myös kylän ulkopuolelta.

Suuri ponnistus on erityisesti joulumyyjäiset, joiden valmistelu käynnistyy jo lokakuussa. Nousulan sali täyttyy tänäkin vuonna hyvin monipuolisesta tarjonnasta, josta löytyy lähellä tuotettua tavaraa niin joulupöytään kuin pukin konttiinkin.

Myyjäisten yhteydessä maaseutunaiset pitävät kahviota ja järjestää arpajaiset, joiden tuotosta saadaan varoja toimintaan ja Nousulan tarpeiston ylläpitoon.

Varojen keruun nimissä menneinä vuosina seura toimi esimerkiksi Puruvesi Popin muonittajana, mikä oli pienelle seuralle iso possakka. Edelleen seura järjestää tilauksesta kokouskahvituksia tarpeen mukaan.

Vuosittain toimintasuunnitelmassa myös käsityökursseja, Nousulan pihatöitä ja kesäteatteriretki. Nousulan vieressä sijaitseva Kallunmäen luontokirkko on seuralle tärkeä kohde, jonka siisteyttä halutaan vaalia. Jo yli kymmenen vuoden ajan maaseutunaiset ovat vastanneet mäen lakaisusta keväisin.

Käsityökurssien järjestäminen luonnistuu Silvola-Anttolan maaseutunaisilta hyvin, sillä jäsenistöstä löytyy opettajat ja ohjaajat niin posliininmaalaukseen, risutyökurssille kuin verhoiluunkin.

Tapahtumien organisoimiseksi maaseutunaiset kokoontuvat jokaisen kuukauden ensimmäinen sunnuntai päiväkahville Niskavuoren portille. Kahvittelun ja jutustelun lomassa suunnitellaan tulevia toimintoja ja järjestelyjä.

– Toiminnan perimmäinen tarkoitus on ylläpitää elävää maaseutua. Se on selvä, että maaseudulla on kiva asua, Silvola-Anttolan maaseutunaiset summaavat.

Silvola-Anttolan maaseutunaisten joulumyyjäiset Kylätalo Nousulassa lauantaina 23. marraskuuta klo 10-14.