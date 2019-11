Osaava kylä ossoo ja osallistaa – Turvallinen maaseutu -hanke kouluttaa Savonrannalla

0

Osaava kylä ossoo ja osallistaa -koulutustilaisuus kokosi asiasta kiinnostuneita mukavan joukon Tapahtumatalo Sampolaan Savonrannalla.

Hanketyöntekijä Raija Jääskeläinen Savonrannan Vapaa Palokunta ry:stä esitteli Turvallinen maaseutu -hanketta, joka on parhaillaan käynnissä.

– Koulutustilaisuuksia on järjestetty vajaat 500. Niissä on ollut 3 700 osallistujaa. Talkootunteja piti tehdä 1 440, mutta niitä on tehty jo tässä vaiheessa 2 500. Neuvontaa on ollut paljon ja se jatkuu vielä ensi vuoden elokuulle asti. Hankealuetta on laajennettu Heinävedelle, kertoi Jääskeläinen.

Turvallinen maaseutu -hankkeen myötä on järjestetty kyläturvallisuuspäiviä yhdessä pelastuslaitoksen kanssa sekä tehty varautumissuunnitelmia.

– Kylätalot ovat keskeisiä kokoontumispaikkoja. Jokaisella kylätalolla olisi hyvä olla suunnitelma, mitä tehdään, jos jotain yllättävää ja arvaamatonta tapahtuu. Kovat tuulet ja tykkilumi aiheuttavat sähkökatkoksia. Olisi hyvä selvittää, mitä kylältä löytyy. Tällaisia asioita ovat muun muassa kenellä on vene, missä ovat aggregaatit ja millaista osaamista ihmisillä on, toivoi Jääskeläinen.

Kylätaloille laadittu turvallisuussuunnitelma helpottaa tapahtuman järjestäjien oman tapahtumakohtaisen turvallisuussuunnitelman laatimista. Suunnitelmassa tulee ajateltua riskitekijöitä etukäteen. Yli 200 henkilöä kokoavissa tapahtumissa turvallisuussuunnitelma on pakollinen.

Järvi-Suomen Kylät ry:n kyläasiamies Mervi Lintunen on tullut toimintaan mukaan kylätoiminnan kautta.

Hän esitteli Maaseudun nuorten StarUp -hanketta, joka on nuorille tarkoitettu pienimuotoinen yrittäjyyshanke.

– Kaikesta, mitä osaa, voi tehdä yrittäjyyttä. Kun kylä kuuntelee nuoria ja antaa heille mahdollisuuden, kylä muuttuu eläväksi, sanoi Lintunen.

Nuorten hanke voi olla kesätyö, esimerkiksi sublautojen vuokraus, kesäkahvila, pienoismallien rakentaminen tai jäätelöpyörä. Savonlinnalainen nuori valittiin vuoden 2018 valtakunnalliseksi 4H-yrittäjäksi.

Hän liikkui jäätelöpyörän kanssa ja myi lähitilan maidosta valmistettua kotijäätelöä, joissa makuina oli muiden muassa suolakinuskia ja valkosuklaata.

Tilaisuudessa Kimmo Käärmelahti esitteli Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toimintaa, jossa kylä- ja asukasyhdistykset ovat suurimpia toimijoita. Muita toimijoita ovat muiden muassa Savonlinnan kaupunki, Sosteri ja oppilaitokset. Yhdistyksen tarkoituksena on koota toimijat yhteen ja kehittää yhdistystoimintaa.

– Yssi.fi-sivustolta löytyy yhdistyshakemisto, toiminta- ja tapahtumahakemisto, harrastushakemisto ja vertaistukitoiminta. Sivuilla on esitelty noin 400 yhdistystä ja kävijöitä sivuilla on noin 1500 kuukausittain, kertoi Käärmelahti.

Palvelutarjonta kasvaa tarpeen mukaan. Kehittämisen alla olevia toimintoja ovat elämää keventävät toiminnot lapsiperheille, vapaaehtoistyön palvelukeskus, vuokrattavien toimitilojen ja välineistön esittelysivu sekä Järjestötalo Kolomosen sähköinen varauskirja.

Jäsenyhdistyksille Yssin toiminta on maksutonta. Yrityksiltä peritään pieni kynnysraha.

Koulutustilaisuudessa oli paljon asiaa. Hanketyöntekijä Jaana Luostarinen kertoi Lähde vaikuttaa -hankkeesta, joka kerää asukkaiden ideoita Kumppanuuspöytään vietäväksi. Hanke järjestää kuulemistilaisuuksia, joissa kerätään kehittämisideoita oman kaupungin viihtyvyyden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Hanketyöntekijä Asko Koukkari esitteli Savonlinnan kylät ry:n hallinnoimaa Kyliltä kylille –hanketta, joka on selvittänyt ja kartoittanut lihasvoimin liikuttavat, hoidetut erä- ja ulkoilureitit sekä niihin liittyvät aktiviteetit ja palvelut.

Hankeneuvoja Sini Yläsaari kertoi Piällysmies ry:n kautta jaettavasta maaseudun kehittämiseen tarkoitetusta Leader-rahoituksesta.

Parhaillaan on menossa Paikat kuntoon 2 -teemahanke, joka on tarkoitettu pieniin hankkeisiin, esimerkiksi kokoontumistilojen esteettömyyden parantamiseen, kaivon kunnostukseen ja ympäristön tilan parantamiseen.