KTM Lari Turunen matkailukoordinaattoriksi Keski-Karjalaan

Kauppatieteiden maisteri Lari Turunen (29) aloittaa Keski-Karjalan matkailukoordinaattorina vuoden alussa. Turunen on valmistunut Itä-Suomen yliopistosta matkailumarkkinoinnin ja johtamisen maisteriohjelmasta viime kesänä ja on aiemmin opiskellut restonomitutkinnon Kajaanin Ammattikorkeakoulussa.

– Turusella on vahvaa kokemusta matkailusta, sanoo KETI Oy:n toimitusjohtaja Risto Hiltunen. – Alan opintojen lisäksi hän on työskennellyt mm. Scandic Hotels Oy:n Kajaanin hotellin esimiestehtävissä ja yrittäjänä metsästys- ja kalastusmatkailussa. Maisteriohjelman lopputyönsä Turunen teki kalastusmatkailusta. Hän on ollut myös tuottamassa perhokalastuksesta kertovia sisältöjä eri some-kanaviin KeloVentures-nimellä.

– Saimme matkailukoordinaattorin tehtävään 29 hakijaa, joista haastattelimme kolme.

Lari Turunen on kotoisin Nurmeksesta ja hän palaa Pohjois-Karjalaan Kajaanista. Hän tuntee Keski-Karjalaa jo ennestään, sillä entiselle yhdistetyn SM-tason urheilijalle Hutsin hyppyrimäet ja hiihtoladut ovat tulleet tutuiksi.

– Matkailukoordinaattori palkataan Keski-Karjalaan kolmen vuoden kokeiluna, kertoo Risto Hiltunen. – Koordinaattorin palkkaaminen on osa Matkailuliidejä Keski-Karjalaan –hankkeen aikana luotua Keski-Karjalan matkailun toimintamallia. Keski-Karjalan kunnat toivovat matkailualan kehittyvän seudulla lähivuosina entistä voimallisemmin, sillä kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden tuomia euroja tarvitaan seudun elinvoiman säilyttämiseksi ja lisäämiseksi.