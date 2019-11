Rakennusyrittäjä on huolissaan maaseudun unohtamisesta – Niilo Hämäläisen mielestä maaseutualueita pitäisi kehittää kaupungin rinnalla

0

Paikallinen rakennusyrittäjä Niilo Hämäläinen Savonrannalta on huolissaan rakennusvalvonnan tilasta Savonlinnan kaupungin maaseutualueilla.

– Poliitikot viis veisaavat kuntaliitossopimuksista. Kaupungin maaseutualueita pitäisi kehittää kaupungin rinnalla, eikä vetää sieltä kaikki palvelut pois, hän puuskahtaa.

Hämäläisen mielestä edes entiset kuntapäättäjät eivät reagoi millään tavalla, kun syrjäkylille tehdään hallaa.

– Onko kaupunki omilla toimillaan hiljentänyt entiset luottamushenkilöt hiljaisiksi, hän kyselee kummastuneena.

Esimerkkinä maaseudun tyhjentämisestä Hämäläinen mainitsee Savonrannan suurimman yksityisen työllistäneen yrityksen Darekon Oy:n siirtymisen kaupungin suojaan tänä syksynä.

– Aikoinaan miljoonan maksanut halli on nyt tyhjillään.

Hämäläinen toteaa saaneensa selville, että rakennusvalvonnan ahkerana työmyyränä toiminut tarkastusinsinööri Jorma Mattinen sivuutettiin syrjään poliittisen päätöksenteon pohjalta, eli poistettiin noin vain kaupungin jaloista.

Hän on vakuuttunut, että Mattinen tunnettiin viranhaltijana, joka piti liitoskuntien ja niissä asuvien kuntalaisten puolta. Vaikka tämän ydintoiminta keskittyi suurelta osin rakentamiseen, piti hän myös haja-asutusalueella asuvien kuntalaisten puolta ja neuvoi heitä pyyteettömästi kaikenlaisissa rakentamisasioissa.

Moni loma-asukas on kehunut, miten helppoa oli asioida Mattisen tapaisen henkilön kanssa. Hän hoiti hienosti ja joustavasti asiat asiakasta kuunnellen ja antoi heti suoran käden neuvoja esimerkiksi vapaa-ajan asunnon muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi.

– Miehellä olisi ollut innokkuutta jatkaa. Hän osasi neuvoa niin rakennustekniset kuin jätevesi- ja monet muut ympäristöpuolen asiat, sekä myös kaavasuunnittelun.

Mattinen neuvoi myös talojen numeroinneissa ja tiejärjestelyissä. Nyt nämä asiat on jätetty retuperälle kaupungissa, väittää Hämäläinen.

Hämäläisen mielestä rakennusvalvontaan jäi suuri aukko, joka ei täytetä hetkessä. Sillä välin kaupungin maaseutu näivettyy, ennustaa Hämäläinen.

Mattinen uskalsi kyseenalaistaa päätöksiä ja peräänkuuluttaa niihin maalaisjärkeä. Hämäläisen mukaan nykyisten päättäjien pitäisi reilusti ottaa vastuu liitoskuntien kanssa tehdyistä sopimuksista. Kaupungin veronmaksajia on myös sen maaseudulla.

Hämäläinen esittää, että jatkossa henkilöstöleikkaukset kohdistetaan kaupungin hallinnossa ylemmälle tasolle eikä suorittavasta portaasta. Näin säästötkin olisivat suuremmat, kun suurempipalkkaisten työtehtäviä lakkautettaisiin.

Rakennusurakoitsija ihmettelee myös kaupungin urakointikohteiden valintaa ja jakoa. Onko halvempaa ajattaa työnsuorittaja kaupungista syrjäkylille kuin käyttää paikallista toimijaa? Nyt paikallisilla ei ole töitä. Lopputulos ja lopullinen kokonaishinta tulisi olla määräävä valinnassa, eikä yksittäinen tuntitaksa.

Enonkosken kunnalle Hämäläinen nostaa hattua sen itsenäisyydestä. Hän toteaa ymmärtävänsä, ettei vika ole yksinomaan Savonlinnan kaupungissa. Valtio on pakottanut kunnat isompiin kokonaisuuksiin.