Puruvesi luettavissa näköislehtenä

Postin lakko jatkuu. Varhaisjakelu toimii normaalisti, mutta lehtiä ei jaeta päivä- ja etäjakelussa.

– Puruvesi-lehden varhaisjakelu kattaa taajama-alueet ja näillä alueilla lakolla ei ole vaikutuksia. Sen sijaan monet haja-asutusalueella olevat tilaajat sekä etätilaajat eivät paperista lehteä saa. He voivat lukea Puruveden näköislehteä verkossa sekä mobiilisovelluksella.

Näköislehdet on avattu kaikkien luettavaksi ja verkkosivuilla osoitteessa puruvesi.net julkaistaan lakon aikana tavallista enemmän maksuttomia juttuja.

21.11. -Puruvesi on myös saatavilla noutopisteistä eri puolilta levikkialuetta.

Lehdet toimitetaan Kerimäen, Punkaharjun ja Kesälahden pisteisiin klo 9.00 mennessä. Savonrannalla lehti on saatavissa torstaina klo 15 alkaen ja Enonkoskella perjantaina klo 8 alkaen.

Lakon aikana Puruveden näköislehti on luettavissa maksutta tietokoneilla, tableteilla ja kännyköillä.

– Tabletteihin ja kännyköihin kannattaa ladata Puruveden mobiilisovellus, sillä se on optimoitu langattomiin päätelaitteisiin. Sellaisen voi ladata App Storesta tai Google Play -kaupasta. Sovelluksen lataaminen ei maksa mitään.

21.11. Puruvesi-lehden

noutopisteet

Kerimäki toimisto, Hälväntie 4

K-market Sairanen

S-Market Kerimäki.

Punkaharju toimisto, Kauppatie 24

K-Market Kruunu.

S-Market Punkaharju.

Enonkoski

Sale Enonkoski perjantaina klo 8 alkaen

Savonranta

Sale Savonranta torstaina klo 15. alkaen

Kesälahti

Ravintola Pivanka

K-Market Kesätori