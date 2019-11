Lampaita ja koiravaljakoita Kerimäen joulunavauksessa – yrittäjät, kappeliseurakunta, kaupunki ja järjestöt tuovat kylälle jouluista ohjelmaa ja eloa

0

Syksy on edennyt jo pitkälle ja joulu häämöttää reilun kuukauden päässä.

Kerimäellä käynnistetään joulun odotus ensi viikon lauantaina, jolloin keskustassa ja kirkon liepeillä vietetään perinteistä joulunavaus-tapahtumaa.

Joulunavauksen pääjärjestäjä on Kerimäen Yrittäjät ry, jonka kanssa yhteistyössä ovat Kerimäki-seura, Pääkanta-Säätiö, Savonlinnan kaupunki, Puruveden Kala-Harrit, Puruvesi-lehti, Kerimäen kappeliseurakunta, paikalliset LC-järjestöt, Savonlinnan Kennelkerho sekä Etelä-Savon pelastuslaitos.

Yhteistyötä on tehty myös esimerkiksi Kerimäen MLL ry:n kanssa, joka järjestää samana päivänä lasten tapahtuman liikuntahallilla.

– Joulunavaus -tapahtuma käynnistyy pian lastentapahtuman jälkeen, joten lauantaina riittää kylällä tekemistä, näkemistä ja toimintaa koko päiväksi, yrittäjien puheenjohtaja Satu Jalvanti-Hannikainen sanoo.

Kerimäen joulunavaus käynnistyy puoli kolmen aikaan iltapäivällä. Joulupukki on mukana menossa ja tapahtumassa Pauliina Ahokas soittaa trumpetillaan fanfaarin Kaivopirtin pihalla Jouluvalojen sytyttyä.

Joulunavauksen aikana paikalliset liikkeet pitävät ovensa avoimina ja ohjelmallinen osuus on nähtävissä Kaivopirtin ja kirkon väliseltä alueella.

Kauppojen ja liikkeiden lisäksi ovet avoimina ovat myös isossa kirkossa, jossa voi käydä hiljentymässä.

VPK puolestaan esittelee toimintaansa paloasemalla, joka on avoinna tapahtuman ajan.

Jouluista tunnelmaa kylälle tuovat muun muassa Green care farmin lampaat.

– Lapset pääsevät koiravaljakoiden kyytiin, Satu Jalvanti-Hannikainen kertoo. Koiravaljakot paikalle järjestää Savonlinnan Kennelkerho.

Joulunavauksen valmisteluissa syntyi idea jouluseimen rakentamisesta jonkun liiketilan ikkunaan tai ulos. Tämän vuoden tapahtumaan seimeä ei enää ennätetä rakentaa, mutta idea kypsynee toteutukseen ensi vuonna.

Jouluvalot tänä vuonna sytyttää joulupukki, joka myös suorittaa illan arvonnan. Arpoja voi täyttää kerimäkeläisissä liikkeissä.

Joulunavaus-tapahtuman juontaa Pekka Räinä ja puhujaksi on tulossa kansanedustaja Heli Järvinen. Tervehdyksensä tilaisuuteen tuovat myös Kerimäki-seura, Pääkanta-Säätiö ja kappeliseurakunta.

Kerimäen joulunavaus lauantaina 23.11. klo 14.30-16.00.