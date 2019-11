Kerimäellä päästään mallintamisen ja 3D-tulostuksen opiskeluun

0

Kerimäen kirkonkylän kouluissa, erityisesti yläkoulun puolella päästään jatkossa perehtymään teknisessä työssä myös 3D-tulostamisen perusteisiin.

Tämä mahdollistui, kun LC Kerimäki/Puruvesi lahjoitti koululle hiljattain uuden 3D-tulostimen.

Teknisen työn opettaja Juho Haatanen kertoo, että tulostimen hankinta oli visioissa jo muutama vuosi sitten, kun koulukeskuksen remontin yhteydessä uusittiin kauttaaltaan teknisen työn tiloja ja laitteistoa.

– Silloin 3D-tulostimet olivat halvimmillaankin tuntuvasti nykyistä kalliimpia, eikä hankinta mahtunut budjettiin. Haatanen sanoo.

LC Kerimäki/Puruveden presidentti Juhani Kautonen kertoo, että Dremel-merkkinen 3D-tulostin hankittiin Motonet-yrityksen kautta. Kautonen kiittelee Motonettiä sitä, yritys oli lahjoitushengessä mukana ja laitteelle saatiin kohtuullinen hinta.

3D-tulostamiseen on opetuksen puitteissa tärkeää päästä tutustumaan paristakin keskeisestä näkökulmasta. Haatanen toteaa, että 3D-tulostimet ovat yleistyneet kovaa vauhtia, todennäköisesti niitä tullaan käyttämään yhä enemmän teollisuudenkin parissa.

Pienet yksittäiset esineet ja osat ovat mittakaavan toinen ääripää. Toisessa ääripäässä ovat visiot ja kokeilut, joissa suurilla 3D-tulostimilla pystytään tulostamaan jopa kokonaisia taloja nopealla aikataululla.

– On siis hyvä, että tekniikan perusteisiin voidaan saada tuntumaa jo peruskoulussa, Haatanen sanoo.

Haatanen jatkaa, että mekaanisen tulostusprosessin ymmärtämistä tärkeämpää on kuitenkin suunnittelutyö: siihen tutustuminen ja siinä harjaantuminen.

Esineen tai osan tulostamista varten on oltava olemassa 3D-malli tulostettavasta asiasta.

Mallintamiseen on käytettävissä useita eri ohjelmia, myös ilmaisia ja vapaasti verkosta ladattavia.

Mallintamista on Haatasen mukaan jonkin verran tehty aiemmin ja oppilaat ovat tehneet 3D-ohjelmilla työsuunnitelmia töistään.

– Se on kuitenkin jäänyt vähemmälle, kun ei ole varsinaisesti pystytty mallia suoraan millään laitteella tekemään valmiiksi. Nyt mallintamista on mielekkäämpää tehdä, kun suunnitellut työt päästään oikeasti tekemään valmiiksi 3D-tulostimella.