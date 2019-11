Kolumni: Intian ihmeitä

0

Intian kaupungit Delhi, Agra ja Jaipur muodostavat kartalle kuvion, joka matkailupiireissä tunnetaan Intian Kultaisena kolmiona. Näissä kaupungeissa vaelletaan mahtavien hallitsijoiden jalanjäljissä, koetaan värikäs historia yhdessä vaikuttavan arkkitehtuurin kanssa.

Matkan mieliinpainuvin ja loistokkain näky kohdattiin Agrassa. Aamuvarhaisella lähdimme katsomaan kuinka nousevan auringon säteet loistavat ikuisen rakkauden symbolina tunnetun Taj Mahalin marmoripinnalla.

Alueelle haluavia turisteja oli jonossa valtava määrä ja turvatarkastukset veivät oman aikansa.

Perille päästyä auringon säteet liekehtivät jo mausoleumin yllä ja kuvioidut marmoriseinät näyttivät kuin valkeaan pitsiverhoon kietoutuneelta. Yön viileys vaihtui nopeasti päivän hehkuvaan lämpöön.

Taj Mahal on mausoleumi, jonka rakennutti Suurmogulien hallitsija Sahah Jahan 1600-luvulla lempivaimonsa Mumtaz Mahalin muistolle.

Naimisiin mennessä sulhasella oli ikää viisitoista ja morsiamella neljätoista vuotta. Heille syntyi neljätoista lasta, joista seitsemän jäi eloon. Vaimo kuoli viimeisen lapsen synnytykseen.

Tätä rakkauden siivittämää aluetta, jonka kerrotaan olevan maailman suurin ikuisen rakkauden tunnustus, rakennettiin parikymmentä vuotta. Tuhat norsua kiskoi marmoria rakennuspaikalle. Rakentajia ja koristelijoita tuotiin työmaalle laajalta alueelta.

Marmorin lisäksi käytettiin kahtakymmentäkahdeksaa kallista kivilajia ja kultaakin rakennettaessa kului viisisataa kiloa. Taj Mahal on urdua ja tarkoittaa rakennusten kruunua, ja todellinen rakennusten kruunu mausoleumi on.

Puistoalue, jolla mausoleumi sijaitsee, on seitsemäntoista hehtaarin laajuinen.

Muureilla reunustetulle alueelle johtaa kolmikerroksinen portti, joka on vuorattu kuparilla. Seiniin on kirjoitettu koraanin tekstejä. Puistoon kuuluu myös vierasmaja ja moskeija. Laaja pistoalue kanavineen ja useiden satojen erilaisten kukkaistutuksien loistaessa on tavattoman kaunis näky.

Mausoleumissa arvokkain kiviupotuksin koristellut arkut sijaitsevat vierekkäin. Vaimon muistoarkku on keskellä ja miehen suurempi arkku sen vieressä. Niiden yläpuolella olevassa kairolaisessa lampussa palaa ikuinen tuli. Kerrotaan että pariskunnan ruumiit on haudattu alemmalla tasolla olevaan kryptaan.

Arkkuja kierretään myötäpäivään narukujan ohjaamana. Suuresta ihmismäärästä huolimatta jono etenee täydellisen hiljaisuuden vallitessa. Rakkauden siivittämässä hetkessä vuosisatojen takaiset tapahtumat ovat voimakkaasti läsnä.

Vuosittain neljä miljoonaa turistia käy tutustumassa tähän kohteeseen, jota kutsutaan maanpäälliseksi paratiisiksi. Taj Mahal on valittu kauneutensa vuoksi Unescon maailmanperintökohteeksi. Intian rikkaassa kulttuurissa on monia muitakin maailmanperintökohteita, mutta Taj Mahal on niiden kaunein helmi.

Tutussa lastenlaulussa lauletaan: ”Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, ne hämmästyttää kummastuttaa pientä kulkijaa.” Näin ne ihmeet hämmästyttävät ja kummastuttavat vähän isompiakin kulkijoita.

Enni Holi

Punkaharjulainen

harrastajakirjoittaja