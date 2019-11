Punkaharjun Jouluraitti avaa joulun harjupitäjässä – runsas ohjelma- ja tuotetarjonta koko kylän alueella

0

Punkaharjulla käynnistellään joulun odotusta perjantaina, jolloin kylällä vietetään perinteistä Jouluraitti-tapahtumaa.

Punkaharjun Yrittäjien järjestämässä tapahtumassa sytytetään Kauppatien tähdet sekä joulukuusten valot Punkaharju-talon ja Metsäpalvelu Oy:n edustalle.

Illan ohjelmallisesta osuudesta suuri osa nähdään torialueella, jossa Jouluraitin avaa yrittäjien puheenjohtaja Ruth Lähdeaho-Kero.

Musikaalista ohjelmaa torille tuo Tiernapojat, jotka on tänä vuonna koottu yrittäjäyhdistyksen hallituksen jäsenistä.

Torilla pidetään markkinat lukuisine myyntipisteineen ja avoinna ovat sekä Kauppatien että Kuusitien liikkkeet.

Punkaharjun Yrittäjät-järjestää Jouluraitin kävijöille arpajaiset, joihin osallistutaan keräämällä rasteja kylän liikkeistä. Punkaharjun yrittäjillä on torilla oma myyntikoju, joka toimii yhtenä rastipaikkana.

Muut rastit löytyvät K-market Kruunusta, Ystäväntuvalta ja Pro Puruveden pisteeltä Punkaharju-talolta.

Torin tohinoissa uutta tänä vuonna on esimerkiksi Hobitti-kahvila sekä parikkalalaisen Iloisen pässin majatalon myyntikoju.

– Linnalan toimitiloissa Kuusitiellä on käsityönäytöksiä ja tanssit Puruveden Pelimannien tahtiin, järjestäjät kertovat.

Tuttuun tapaan Jouluraitti tarjoaa mahdollisuuden päästä Aurinkolaukan hevosten selkään tai koiravaljakkoajelulle, jota järjestää Punkaharjun koirat ry.

Viimemainittu ottaa tilaisuudessa vastaan myös löytöeläinten hoitoon suunnattuja lahjoituksia.

Punkaharju-talolla on myös monenlaista tarjontaa. Edellisvuosien tapaan Kahvila Pullaposkessa on tarjoillaan kävijöille joulupuuroa.

Talossa on myös myyjäisiä sekä musikaalista ohjelmaa. Paikalla esiintyvät Punkaharjun Naislaulajat sekä Ukulele-ryhmä.

Kauppatien länsipäässä avoinna on Ystäväntupa sekä paloasema, johon pääsee tutustumaan Ilta paloasemalla -tapahtuma puitteissa.

Punkaharjun yrittäjät yhteistyökumppaneineen toivoo Jouluraitin keräävän tänä vuonnakin runsaan yleisön käynnistämään joulun odotusta paikkakunnalla. Esiintymishaluisille tapahtuma tarjoaa myös mahdollisuuden koettaa viihdyttää yleisöä esimerkiksi laulaen, lausuen tai vaikka sirkustempuin.

– Torin lava on käytössä, Ruth Lähdeaho-Kero sanoo toivottaen kaikki tervetulleiksi tämän vuoden Jouluraittiin.

Punkaharjun jouluraitti pe 22.11. klo 17.30-20.00.