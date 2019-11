Palokunnat toivovat yhteistä asemavastaavaa – vaihtelevaa lähtövalmiutta paikataan kantakaupungista

0

Kun iso teollisuusyritys lähtee pitäjästä, muutolla voi olla yllättäviä välillisiä seurauksia.

Suuri elektroniikkateollisuusyritys Darekon Oy siirsi Savonrannan tuotantolaitoksensa kesällä Savonlinnaan. Yrityksen lähdön myötä heikkeni Savonrannan VPK:n päiväaikainen hälytysvalmius, sillä sammutusmiehiä oli töissä Darekonilla.

Nyt myös Savonrannan hälytyksiin lähtee varmistava yksikkö Savonlinnan paloasemalta. Käytäntö on aiemmin ollut voimassa Kerimäellä ja Enonkoskella, missä oman palokunnan päiväaikainen lähtövalmius ei ole ollut riittävä.

– Hälytykset joudutaan tällä tavalla varmistamaan. Jos sopimuspalokunnista tulee tarpeeksi porukkaa, Savonlinnan yksikkö kääntyy takaisin. Näin käy valtaosassa lähdöistä, sanoo Etelä-Savon pelastuslaitoksen Savonlinnan paloasemaryhmän päällikkö Antti Peltonen.

Maaseutupalokuntien valmius on Peltosen mukaan iltaisin kohtuullisen hyvä, mutta päivät ovat monissa ongelmallisia väen vähyyden takia. Puruveden alueella poikkeuksen tekee Punkaharju, missä porukkaa löytyy hälytyksiin riittävästi päivälläkin.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen luonnos kävi hiljattain kunnissa lausunnolla ja pelastuslautakunta vahvistaa palvelutason joulukuussa. Savonlinnan mielestä nykyinen palvelutaso on riittävä ja tehtävät on pystytty hoitamaan hyvin.

Sopimuspalokuntien keskuudessa on kuitenkin noussut huoli pelastustoimen resurssien pienenemisestä. Myös kumppanuuspöydissä on oltu huolestuneita vakinaisen henkilöstön riittävyydestä Kerimäen, Savonrannan ja Punkaharjun alueilla.

– Pelastuslaitos on siirtänyt vastuuta sopimuspalokunnille, mutta laitoksen tuki on jäänyt vähäiseksi, tiivistää Savonrannan VPK:n puheenjohtaja Kari Jääskeläinen.

Enonkosken ja Savonrannan paloasemille ei ole vuosiin käynyt säännöllisesti vakinaista viranhaltijaa. Kerimäen ja Punkaharjun paloasemille on nimetty yhteinen asemavastaava, mutta tämän työajasta on kesän ja syksyn aikana mennyt suurin osa Savonlinnan paloaseman henkilöstön poissaolojen tuuraamiseen.

Oman mausteensa henkilöstöpalettiin ovat tuoneet pelastuslaitoksen isäntäkunnan Mikkelin käynnissä olevat yt-neuvottelut.

Kari Jääskeläisen mielestä Kerimäen, Punkaharjun, Savonrannan ja Enonkosken paloasemille pitäisi nimetä yhteinen asemavastaava, joka kiertäisi säännöllisesti asemilla, noin päivän viikossa kullakin. Henkilö voisi hoitaa kalustoa ja muita juoksevia asioita.

Ajatusta kannattavat Punkaharjun sopimuspalokunnan päällikkö Tuomo Jääskeläinen ja Enonkosken VPK:n sihteeri Rauno Pesonen.

– Palokuntatyö kuormittaa nykyisellään aika pientä porukkaa. Kesällä ei riittänyt koko ajalle päivystäjiäkään. Päivälähtöihin vaikuttaa se, että moni on töissä Savonlinnassa, sanoo Pesonen.

Enonkosken VPK:n hälytysosaston kirjoilla on kahdeksan miestä, mutta aktiivisten joukko on vielä sitä pienempi.

Yhteisen asemavastaavan palkkaaminen ei vaikuttaisi palokuntien lähtövalmiuteen, mutta se tukisi ja helpottaisi palokuntien toimintaa muuten.

Sopimuspalokuntien suunnasta tehtiin oma esitys palvelutasopäätökseen, mutta sillä ei ollut lopputulokseen vaikutusta.

Kari Jääskeläisen mielestä kuntapäättäjien pitäisi ottaa tiukempi asenne siihen, saako Savonlinna pelastuslaitokselta riittävät palvelut maksuosuuteensa nähden.

– Tilastot antavat virheellistä kuvaa kokonaisuudesta. Kyllä palvelujen pitäisi olla jonkinlaisessa linjassa syrjäseudullakin. Tilanne on nyt heikompi Savonlinnan itäpuolella, sanoo Jääskeläinen.

Palopäällikkö Antti Peltonen ei periaatteessa tyrmää ajatusta maaseutuasemien yhteisestä vastaavasta.

Asiaa selviteltiinkin jo siltä pohjalta, että vastuuhenkilö tulisi sopimuspalokuntien piiristä. Esteeksi tuli Aluehallintoviraston lausunto, jonka mukaan pelastuslaitos saa palkata vain ammattikoulutettua alan väkeä.

– Parasta olisi jos joku koulutettu palomies ryhtyisi vastaavaksi, mutta pikkupaikoilla yksin työskenteleminen ei vedä nykyisiä nuoria palomiehiä. Yleinen suuntaus on, että he pyrkivät kaupunkipaikkoihin, joissa on enemmän toimintaa ja parempi palkka, toteaa Peltonen.

Peltonen myöntää, että pelastustoimi ei toimisi ilman sopimuspalokuntia. Päällystön määrää on vähennetty ja varsinainen työaika on muuttunut päivätyöksi. Pientä valoa on sentään ilmassa.

– Hiljattain aloitettiin uusi sammutusmieskurssi, jolla on kaksitoista henkeä. Heidän saamisensa sinne on ihan sopimuspalokuntien ansiota, kiittää Peltonen.

Uusille palokuntalaisille kysyntää

Palokuntien vetäjien mukaan uusien palokuntalaisten löytäminen on tiukassa.

– Nuorille ei ole seudulla tarpeeksi koulutuspaikkoja, sanoo Tuomo Jääskeläinen.

– Myös sitoutuminen palokunnan toimintaan pelottaa, täydentää Rauno Pesonen.

Kari Jääskeläisen mukaan pelastuslaitos ja palokunnat pitäisi saada kunnolla yhteiseen pöytään miettimään, miten asiat saadaan pysyvästi kuntoon.

Kaikki alueen sopimuspalokunnat tarvitsevat lisää uusia aktiivisia toimijoita mukaan palokuntatoimintaansa.

– Jos nyt jollakin heräsi ”kipinä” toimintaan mukaan tulemisesta, kannattaa ottaa yhteyttä oman paikkakunnan paloasemalle. Kaikille käsipareille löytyy mielekästä tekemistä auttamisen parissa, kannustaa Jääskeläinen.